"Зуб даю - смачно". Українка здивувала мережу бридкою знахідкою в їжі від McDonald’s (фото, відео)

Авторка вже звернулась до адміністрації закладу

Українка здивувала мережу своєю незвичною та бридкою знахідкою в ролі від McDonald’s. Дівчина, куштуючи замовлення, виявила в ньому зуб.

Про це авторка розповіла в Threads. За словами українки, зуб точно не належить їй та вона його знайшла в ролі.

"Я не те, що в шоці, я в а**є. Купила рол у McDonald’s в Retroville (Київ) і знайшла там… зуб", — йдеться у повідомленні.

Пост про зуб в замовленні від McDonald’s

На відео дійсно видно, що це зуб, хоча він досить невеликого розміру. Однак така знахідка у будь-якому випадку в їжі з закладу громадського харчування досить неприємна.

Згодом дівчина додала, що на її запит в McDonald’s відповіли, та попросили показати адміністратору чек замовлення та власне знахідку. Зуб нібито мають відправити на експертизу, а потім з авторкою допису зв'яжуться.

Українців в мережі ця ситуація неабияк здивувала та насмішила. Як не дивно, чимало користувачів жартували чи ділились схожими історіями, щоправда, здебільшого зуб належав власнику замовлення. Люди писали:

Можна прийти в цей "мак" і попросити всіх співробітників посміхнутися.

В мене колись теж таке було, але потім виявилось, що це мій.

Це зуб, який вкусив вишневу кісточку.

Зубна фея розважається.

Зуб даю — смачно.

