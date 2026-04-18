Следите за языком 18 апреля: строгие запреты в этот день, которые следует знать каждому

Этот день напоминает, что иногда самая большая сила – в сдержанности

В эту субботу, 18 апреля, православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Иоанна Декаполита — ученика Григорий Декаполита, а также святителя Косма Халкидонского. До перехода на новоюлианский календарь это событие приходилось на 31 мая.

Иоанн Декаполит был монахом и последователем своего наставника Григория. Он жил в период иконоборчества — времени, когда византийские власти запрещали уважение икон. Иоанн остался верен своим убеждениям, за что подвергся преследованиям. Его жизнь стала символом внутренней стойкости и духовной независимости.

Святитель Косма, епископ Халкидона, также выступал в защиту иконопочитания. За это его отстранили с кафедры и отправили в ссылку. В церковной традиции его считают примером человека, который не изменил вере даже под давлением власти.

Традиции и приметы 18 апреля

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Люди избегали излишней шумихи, старались меньше ссориться и больше молчать. Считалось, что именно сегодня слова имеют особый вес как добрые, так и злые.

Если день теплый и тихий – лето будет ровным, без резких изменений погоды;

сильный ветер – до беспокойного периода, частых перемен в жизни;

обильная роса с утра — до хорошего урожая;

если птицы летают низко — ждали дождя в ближайшие дни.

Обильная роса 18 апреля предвещает хороший урожай. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 18 апреля

давать необдуманные обещания — слово, сказанное 18 апреля, "привязывается" к человеку надолго и может обернуться проблемами, если его не выполнить;

одалживать деньги или вещи — вместе с ссудой можно "отдать" собственное спокойствие или удачу;

громко праздновать что-то — чрезмерное веселье может "сбить" внутренний баланс;

ссориться вечером — конфликт, который возникнет после заката, затянется надолго.

