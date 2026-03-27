Не несите пластиковые цветы на кладбище. Священник объяснил, почему это плохо и чем заменить

Пластиковые цветы более практичные, но есть нюанс

На девятый день после Пасхи в Украине отмечают Радоницу (Проводы) — в этот день принято посещать кладбища и почитать память усопших. И многие несут с собой на могилы родственников пластиковые букеты, но насколько это уместно?

Священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк рассказал "Телеграфу", можно ли нести искусственные цветы. Узнайте, чем их лучше заменить.

Можно ли нести на кладбище пластиковые цветы

Пластиковые цветы, на первый взгляд, кажутся практичным вариантом, однако их присутствие на могилах оказывает больше вреда, чем пользы. По словам священника, искусственные букеты вредят экологии, поскольку долго разлагаются и загрязняют почву, поэтому следует выбирать более экологичные альтернативы:

Современная практика использования пластиковых цветов и венков, к сожалению, наносит вред окружающей среде, долго разлагается и загрязняет землю, поэтому мы, как христиане, призваны чтить память наших близких с любовью к Богу и к Его творению, поэтому следует выбирать более экологичные способы. Лучшей альтернативой являются живые цветы, декоративные растения в горшках или сухие букеты из природных материалов. священник ПЦУ и военный капеллан ВСУ Тарас Видюк

Священник отметил, что почтить память умерших родственников и близких можно с помощью оставленных лампадок, свеч, но важно также выбирать экологические варианты.

Однако при посещении кладбища в поминальные дни важны не материальные дары. Выразить уважение и любовь к умерших поможет духовное присутствие.

Можно ли нести пластиковые цвета на кладбище

