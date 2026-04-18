Стежте за язиком 18 квітня: суворі заборони цього дня, які варто знати кожному

Цей день нагадує, що іноді найбільша сила — у стриманості

Цієї суботи, 18 квітня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Іоана Декаполіта — учня Григорій Декаполіта, а також святителя Косма Халкідонського. До переходу на новоюліанський календар, ця подія припадала на 31 травня.

Іоан Декаполіт був ченцем і послідовником свого наставника Григорія. Він жив у період іконоборства — часу, коли візантійська влада забороняла шанування ікон. Іоан залишився вірним своїм переконанням, за що зазнав переслідувань. Його життя стало символом внутрішньої стійкості й духовної незалежності.

Святитель Косма, єпископ Халкідона, також виступав на захист іконопочитання. За це його усунули з кафедри та відправили у заслання. У церковній традиції його вважають прикладом людини, яка не зрадила віру навіть під тиском влади.

Традиції та прикмети 18 квітня

У народі цей день вважали часом внутрішнього очищення — не гучного, а тихого. Люди уникали зайвого галасу, намагалися менше сваритися та більше мовчати. Вважалося, що саме сьогодні слова мають особливу вагу — як добрі, так і злі.

Якщо день теплий і тихий — літо буде рівним, без різких змін погоди;

— літо буде рівним, без різких змін погоди; сильний вітер — до неспокійного періоду, частих змін у житті;

— до неспокійного періоду, частих змін у житті; рясна роса зранку — до гарного врожаю;

— до гарного врожаю; якщо птахи літають низько — чекали дощу найближчими днями.

Рясна роса 18 квітня віщує про гарний урожай. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 18 квітня

давати необдумані обіцянки — слово, сказане 18 квітня, "прив’язується" до людини надовго і може обернутися проблемами, якщо його не виконати;

— слово, сказане 18 квітня, "прив’язується" до людини надовго і може обернутися проблемами, якщо його не виконати; позичати гроші або речі - разом із позикою можна "віддати" власний спокій або удачу;

або речі - разом із позикою можна "віддати" власний спокій або удачу; гучно святкувати щось — надмірні веселощі можуть "збити" внутрішній баланс;

щось — надмірні веселощі можуть "збити" внутрішній баланс; сваритися ввечері — конфлікт, який виникне після заходу сонця, затягнеться надовго.

