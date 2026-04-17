Сделайте это сейчас, и клубника завалит урожаем: 4 обязательных дела на грядках после зимы

Первые работы после зимы закладывают основу для будущего урожая

С наступлением теплого времени года дачники уже бросились проверять свои садовые насаждения. Самые опытные уже предвкушают богатый урожай клубники, ведь они наверняка знают, что нужно сделать первым делом для его получения.

Проверяем состояние после зимы

В зависимости от сорта клубники, условий зимовки, особенностей терруара у всех может быть разная ситуация. Главное, чтобы сердцевина ягодного куста была целой и здоровой, что можно определить по ее виду. Все больное, засохшее удаляется, на освободившееся место есть время купить и посадить новый посадочный материал.

Зачистка и рыхление грунта

Правильная последовательность: сначала зачистка ягодных кустов от старых листьев, а затем обработка посадок ручным культиватором, сапкой или другим инструментом с целью рыхления и распушивания грунта. При этом повышается его воздухо- и влагоемкость, корневая система лучше дышит и активизируется.

Клубника начинает цвести: не забудьте полить и удобрить

Удобрение клубничника

Время внести калийные и фосфорные удобрения. Фосфорные — это суперфосфат из расчета 10-20 грамм на квадратный метр. Есть и более сложные удобрения, которые можно вносить с капельным поливом. А вот калий обязательно нужно внести заранее, разбросав по грунту. Оптимально использовать сульфат калия (20-30 грамм на квадратный метр), чуть позднее перейти на калиевую селитру (10-25 грамм на 10 литров воды для полива).

Хорошо было бы на данном этапе внести в грунт удобрения с гуминовыми кислотами, которые улучшают структуру почвы и повышают ее способность удерживать влагу. Вместе с гуматами можно внести и триходерму, которая ускоряет разложение различных растительных остатков, защищает от многих болезней, включая фузариоз.

Защита растений

После полной очистки клубничника от старых листьев проводится обработка ягодных кустов препаратами меди (например Медян Экстра 20 мл на 1 сотку). Через дней 10 можно применить коллоидную серу в дозировке 30 грамм на 10 литров. Это и от болезней, и от вредителей.

Что сделать с клубникой весной, пошаговая инструкция

