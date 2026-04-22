Сразу после заморозков обработайте этим деревья — немедленно!

Тепло, солнышко, все оживает-расцветает и вот опять мороз. Абрикосы и сливы цветут, а тут минусовая температура. Что делать сразу после заморозков, чтобы спасти то, что еще можно спасти? Есть несколько препаратов, которые способны реанимировать ваш будущий урожай.

Резкое понижение температуры — это всегда больно для растений. Многолетняя древесина легко переживает зимние холода, но нежные цветы и зеленые побеги наивно верят в лучшее и могут серьезно пострадать вплоть до полной потери урожая. Да что там говорить — вплоть до полной гибели растения, увы.

Но поскольку возвратные заморозки случаются в Украине практически каждый год, то и садоводам нужно отработать схему защиты. И два главных момента в этом: обработка сада ДО заморозков криопротекторами и сразу ПОСЛЕ препаратами-реаниматорами .

В апреле новая волна заморозков пришлась на период 20-25 числа, в зависимости от региона Украины. И как только заморозки завершаются, целесообразно обработать плодовые деревья и ягодные культуры препаратами с содержанием аминокислот . Это может быть АминоСтар, Квантис, Аминостим, Мегафол, Гумифилд, Изабион. Также можно воспользоваться такими старыми проверенными средствами, доступными по цене, как Эпин, Циркон и простая янтарная кислота.

Чем обработать сад после морозов весной. Инфографика подготовлена с помощью ИИ

Эти средства помогут растениям быстро восстановиться, укрепить пострадавший иммунитет, быстрее нарастить вегетативную массу, нормально опылиться и полноценно расти дальше.

