Одразу після заморозків обробіть цим дерева – негайно!

Тепло, сонечко, все оживає-розквітає і знову мороз. Абрикоси та сливи цвітуть, а тут мінусова температура. Що робити відразу після заморозків, щоб урятувати те, що ще можна врятувати? Є кілька препаратів, які здатні реанімувати майбутній урожай.

Різке зниження температури — це завжди боляче для рослин. Багаторічна деревина легко переживає зимові холоди, але ніжні квіти та зелені пагони наївно вірять у краще та можуть серйозно постраждати аж до повної втрати врожаю. Та що там казати — аж до повної загибелі рослини, на жаль.

Але оскільки поворотні заморозки трапляються в Україні практично щороку, то й садівникам потрібно відпрацювати схему захисту. І два основні моменти в цьому: обробка саду до заморозків кріопротекторами і відразу після препаратами-реаніматорами .

У квітні нова хвиля заморозків припала на період 20-25 числа, залежно від регіону України. І щойно заморозки завершуються, доцільно обробити плодові дерева та ягідні культури препаратами із вмістом амінокислот . Це може бути АміноСтар, Квантіс, Аміностим, Мегафол, Гуміфілд, Ізабіон. Також можна скористатися такими старими перевіреними засобами, доступними за ціною, як Епін, Циркон та проста янтарна кислота.

Чим обробити сад після морозів навесні.

Ці засоби допоможуть рослинам швидко відновитися, зміцнити потерпілий імунітет, швидше наростити вегетативну масу, нормально запилитись і повноцінно рости далі.

