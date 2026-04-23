Буданов и Яценюк "окружили" принца Гарри во время форума в Киеве (фоторепортаж)

Британский монарх приехал в Украину с неанонсированным визитом

В четверг, 23 апреля, принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Как оказалось, он приехал, чтобы принять участие в 18-м Киевском форуме безопасности. Тема мероприятия в этом году: "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?".

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на форуме и представил фоторепортаж с мероприятия.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Принц Гарри не просто присутствовал, но и был одним из спикеров Киевского форума безопасности. В ходе этой встречи он пообщался, как с украинскими политиками и бизнесменами, так и с ветеранами.

Как видно на фото, в одной из панелей британский монарх сидел рядом с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и главой Офиса президента Кириллом Будановым. Также на форуме присутствовал экс-президент Польши Анджей Дуда, еще один экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Был на мероприятии и бизнесмен Виктор Пинчук, а также известный медийный ветеран Александр Терен.

