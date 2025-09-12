"Надеюсь, эта поездка поможет". В Киев внезапно прибыл принц Гарри и не только (фото и видео)

Столицу Украины посетили важные гости

Британский принц Гарри, годами помогающий украинским ветеранам, в пятницу, 12 сентября, прибыл в Киев с необъявленным визитом. Принца и команду его фонда "Invictus Games" пригласили в Украину для обсуждения новых инициатив по поддержке раненых. Также в Украину прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Обновлено. "Укрзализныця" опубликовала видео прибытия принца Гарри на киевский вокзал. В память о путешествии УЗ принцу подарили фирменный стакан в подстаканнике.

Как сообщает The Guardian, по словам принца Гарри, он хочет сделать "все возможное", чтобы помочь выздороветь тысячам военнослужащих, получивших серьезные ранения в войне с Россией. Принц с командой представят новые инициативы по поддержке реабилитации раненых. В планах – оказание помощи всем регионам страны.

Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать гуманизировать людей, причастных к этой войне, и то, через что они проходят. Мы должны держать это в центре внимания людей. Я надеюсь, что эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к происходящему принц Гарри

Принц Гарри прибыл в Киев. Фото: The Guardian

Герцог Сассекский рассказал, что первой его пригласила в Киев Ольга Руднева, основательница и генеральный директор Травматологического центра "Суперлюди" во Львове, который лечит раненых людей с ампутированными конечностями. Принц посетил центр в апреле.

Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем могу помочь. Она сказала: "Наибольшее влияние вы будете иметь, когда приедете в Киев". Мне пришлось уточнить у жены и британского правительства, чтобы убедиться, что все хорошо. Затем пришло официальное приглашение принц Гарри

Программа пребывания принца Гарри в Киеве

Планируется, что во время визита в Киев принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Также он встретится с 200 ветеранами. Также запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Принц Гарри сказал, что хочет пообщаться с ветеранами и своими глазами увидеть разрушения из-за российских ударов.

Также в Киев прибыл глава МИД Польши

Также с утра в Киев прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом проинформировал глава украинского МИД Андрей Сибига, встречавший польского коллегу на вокзале.

Сибига встретил коллегу на вокзале. Фото: Андрей Сибига

На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши, мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем существенные переговоры о нашей общей безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также давлении на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку Андрей Сибига

Ранее "Телеграф" рассказывал о визите принца Гарри во Львов в апреле этого года. Тогда ему подарили кулич, который испекли бабушки с Сумщины. А муку на ее приготовление взяли из зерна с разминированных полей Сумской области, граничащей с Россией. Однако выпечка вызвала споры в сети.