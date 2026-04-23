Буданов і Яценюк "оточили" принца Гаррі під час форуму в Києві (фоторепортаж)

Британський монарх приїхав до України з неанонсованим візитом

У четвер, 23 квітня, принц Гаррі прибув до Києва з візитом без попередження. Як виявилося, він приїхав, аби взяти участь у 18-му Київському безпековому форумі. Тема цьогорічного заходу: "Мрак чи світанок: чи є світло попереду?".

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на форумі та представив фоторепортаж із заходу.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Принц Гаррі не просто був присутній, але й став одним зі спікерів Київського безпекового форуму. У ході цієї зустрічі він поспілкувався як із українськими політиками та бізнесменами, так і з ветеранами.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як видно на фото, в одній із панелей британський монарх сидів поряд із колишнім прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком та головою Офісу президента Кирилом Будановим. Також на форумі був присутній експрезидент Польщі Анджей Дуда, ще один експрем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Був на заході і бізнесмен Віктор Пінчук, а також відомий медійний ветеран Олександр Терен.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

