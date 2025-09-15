Наркотики, одежда со свастикой и военная служба: каким был в юности принц Гарри

Принц Гарри служил в Афганистане

Сегодня, 15 сентября, 41-й день рождения отмечает сын короля Чарльза ІІІ и покойной Дианы Спенсер – принц Гарри. Недавно он приезжал в Украину, чтобы поддержать раненых военных. Герцог Сассекский живет вместе с женой Меган Маркл и двумя детьми в США. В то же время у него было интересное прошлое.

"Телеграф" расскажет, каким был Гарри в юности, чем тогда занимался и что известно об этом периоде его жизни.

Принц Гарри в юности

Гарри родился в 1984 году в больнице Святой Мэри в Паддингтоне, расположенной в центральном районе Лондона. Его мать, принцесса Диана, хотела, чтобы сын учился в школе, а не был изолирован от других детей. Гарри посещал частный садик, а затем школу Ветерби в Лондоне. Вскоре принц перешел в школу Ладгров в Беркшире, где учился его брат Уильям.

Диана Спенсер с Чарльзом ІІІ и новорожденным Гарри, фото Getty Images

Гарри в детстве, фото Getty Images

В 1997 году принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже, когда Гарри было всего 12 лет. Тогда принц вместе с братом Уильямом шел за гробом матери. В 17 лет Гарри имел репутацию в медиа "бешеного ребенка". Тогда он употреблял разные виды наркотиков и алкоголь, о чем впоследствии писал в своих мемуарах.

Похороны принцессы Дианы, фото Getty Images

В 1998 году принц поступил в Итонский колледж, который окончил с низкой оценкой по географии. Во время академического отпуска Гарри уехал в Австралию, а затем — в Африку, где снял документальный фильм The Forgotten Kingdom: Prince Harry in Lesotho. В нем говорится о сложной жизни сирот Лесото — государства в Южной Африке. Тогда Гарри вместе с братом короля Лесото Летсия III – принцем Сеисо – основал благотворительную организацию Seeiso Bereng Seeiso.

Принц Гарри в 1998 году, фото Getty Images

Принц Гарри в юности, фото Getty Images

В 2005 году принц пришел на вечеринку в форме Африканского корпуса Вермахта со свастикой на рукаве. Впоследствии он извинился за это. Гарри учился в Королевской военной академии в Сандгерсте и получил воинское звание корнет.

Принц Гарри одевал рубашку со свастикой, фото Getty Images

Принц Гарри во время военного парада, фото Getty Images

В 2007 году принца планировали направить на службу в Ирак, но он попал в Афганистан. В 2007-2008 годах он служил авиационным наводчиком в провинции Гильменд. В своих мемуарах Гарри рассказывал, что во время военной службы убил 25 талибов в Афганистане.

Принц Гарри проходил военную службу, фото Getty Images

В 2016 году принц стал встречаться с американской актрисой и моделью Меган Маркл. Через 2 года они поженились, несмотря на неоднозначное отношение к Маркл в королевской семье. В 2020 году Гарри и Меган решили отказаться от исполнения королевских обязанностей. Они потеряли титулы, финансирование, охрану и переехали сначала в Канаду, а затем в США. Они воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет.

Принц Гарри и Меган Маркл, фото Getty Images

Принц Гарри сейчас

В 2021 году Гарри получил одну из руководящих должностей в американском стартапе BetterUp, который поддерживает развитие искусственного интеллекта и коучинг. В 2023 году Гарри написал книгу мемуаров "Запасной", изданную вместе с журналистом Джоном Мэрингером.

Принц Гарри в 2021 году, фото Getty Images

В апреле 2025 года принц посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных во Львове. Тогда он встретился с 10-летним мальчиком, мать которого погибла во время удара российских оккупантов по Виннице.

Принц Гарри во Львове в реабилитационном центре, фото Andrey Stavnitser

В сентябре 2025 принц приехал в Киев, где посетил музей истории Украины. Там у него была встреча с украинскими ветеранами и шеф-поваром Евгением Клопотенко, который подарил ему баночку борща.

Принц Гарри в Киеве, фото Getty Images

