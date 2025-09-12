Принц-отщепенец любит Украину: какое влияние оказывает Гарри на политиков за рубежом и чем он может помочь

Визит принца Гарри в Украину оказался сюрпризом

Принц Гарри, герцог Сассекский, 12 сентября посетил Киев в рамках своей благотворительной организации "Invictus Games Foundation". Визит был посвящен поддержке украинских военных, которые получили ранения в результате полномасштабной войны, и развитие программ реабилитации для ветеранов.

В столицу Украины Гарри прибыл вместе с командой фонда, который он основал в 2014 году после своей военной службы в Афганистане. Именно через "Игры непокоренных" принц много лет продвигает идеи спортивного обновления и психологической помощи для раненых бойцов в разных странах.

"Телеграф" расскажет, какую роль принц Гарри действительно играет в политике, представляет ли он интересы Великобритании и с какой целью приехал в Украину.

"Мы не можем остановить войну": для чего Гарри приехал в Украину

Гарри приехал в Украину после четырехдневного пребывания в Великобритании, где он принимал участие в мероприятиях по поддержке своих благотворительных инициатив. В Киев он прибыл по ночному поезду из Польши — именно таким маршрутом обычно пользуются иностранные гости.

Визит был организован по приглашению украинского правительства и не анонсирован заранее, чтобы избежать лишнего внимания на фоне продолжающихся боевых действий. В программе поездки посещение Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, встреча с около 200 ветеранами и переговоры с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Гарри также планирует посетить реабилитационные центры и пообщаться с военными, которые перенесли ампутации или получили другие тяжелые ранения.

В интервью The Guardian по дороге в Киев принц подчеркнул:

Мы не можем остановить войну, но можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления Принц Гарри

Принц Гарри/Facebook-страница

Приезд герцога Сассекского в Киев напрямую связан с работой его благотворительной организации Invictus Games Foundation, которую он основал в 2014 году для поддержки раненых и больных военнослужащих через адаптивный спорт. Украина принимает участие в Играх с 2017 года, а на турнире в Гааге в 2023 году украинская команда получила стоячие овации.

Поддержка украинских ветеранов со стороны Гарри началась задолго до визита. Еще в 2022 году, на фоне начала полномасштабного вторжения, он публично выразил солидарность с украинскими участниками "Игор непокоренных".

В апреле 2025 года Гарри посетил Superhumans Centre во Львове по приглашению его CEO Ольги Рудневой, с которой познакомился во время Игр в Ванкувере в феврале. Там он встретился с пациентами, в том числе с военными, перенесшими ампутации, и обсудил с министершей по делам ветеранов Наталией Калмыковой интеграцию спортивной реабилитации в государственную политику Украины.

Принц Гарри в реабилитационном центре во Львове, 10 апреля 2025 года. Stavnitser Andrey/Facebook

К марту 2025 года более 22 тысяч украинских ветеранов получили доступ к программам, вдохновленным моделью "непокоренных", среди которых абонементы в спортзалы и бассейны. Фонд обеспечивает оборудованием и тренировками непосредственно в Украине, а также развивает инициативы "Вне игр" — годовые программы восстановления, выходящие за пределы основных соревнований.

Больше американец, чем принц Великобритании?

Принц Гарри с 2020 года проживает в США, в Монтесито, Калифорния, вместе с супругой Меган Маркл и детьми — шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет.

Принц Гарри с женой Меган Маркл/Facebook

Переезд состоялся после решения отказаться от выполнения официальных обязанностей в составе британской королевской семьи, что позволило ему сосредоточиться на независимых проектах — от "Игор непокоренных" до медиаинициатив в сотрудничестве с Netflix.

В Калифорнии его окружение состоит в основном из близких друзей и профессиональных знакомых. Влиятельных представителей демократической или республиканской партии у него нет. Среди друзей – актер Тайлер Перри, который помог семье с жильем в период переезда; аргентинский игрок в поло Начо Фигерас, с которым Гарри разделяет спортивное хобби; телеведущий Джеймс Корден, а также соседи, среди которых Орландо Блум. Благодаря "Играм непокоренных" он поддерживает давние контакты с бывшей первой леди США Джилл Байден, сотрудничество с которой продолжается еще с 2012 года.

Несмотря на то, что Гарри неоднократно отмечал, что ему нравится жизнь в США и он планирует оставаться там надолго, его социальный круг остается достаточно узким и в основном ориентированным на семью и профессиональные контакты.

Визит принца Гарри в Киев, 12 сентября/Facebook

В самой королевской семье принц занимает особое положение: после 2020 года он не исполняет официальных ролей, что фактически отстранило его от дипломатической деятельности от имени Великобритании.

Отношения с отцом, королем Карлом III и братом, принцем Уильямом, остаются сложными. Они не виделись лично с февраля 2024 года и только 10 сентября 2025 года Гарри впервые за 19 месяцев встретился с отцом в Лондоне.

Принц без полномочий: почему визит Гарри в Украину нельзя называть политическим

Приезд принца Гарри в Киев привлек значительное внимание медиа, однако стоит отметить, что этот визит не имеет прямого политического веса. Герцог Сассекский не выполняет официальных функций в составе британской монархии и не представляет Соединенное Королевство в международных отношениях.

Его пребывание в Украине следует рассматривать, прежде всего, в гуманитарном контексте. Визит состоялся в рамках деятельности "Invictus Games Foundation" и направлен на поддержку украинских ветеранов войны, развитие программ спортивной и психологической реабилитации, а также налаживание практических проектов помощи. Все публичные акценты на приезде направлены именно на эту сферу.

Присутствие Гарри в Киеве является выражением его личной и благотворительной инициативы. Она призвана укрепить международное внимание на тему восстановления раненых военных, но не связана с официальной дипломатией или политическими переговорами от имени Британии.

