Не прикасайтесь ни в коем случае: ядовитого жука заметили на Винничине (фото)

Специалисты рассказали, насколько опасен яд насекомого

В Тульчинском районе Винницкой области на камеру попал ядовитый жук. Речь идет о майке обыкновенной. Несмотря на страшилки, которые распространяют в сети, яд насекомого не является смертельным для человека.

Соответствующее фото опубликовал Vinbazar. На кадре видно, как "модель" изо всех сил пытается избежать внимания.

"Жук действительно ядовит при прикосновении, но смертельной угрозы для человека он не представляет. Майка принадлежит к семье нарывников. Это большой жук с короткими надкрыльями и большим брюшком", – объясняют в Государственной экологической инспекции Юго-западного округа.

Жук производит кантаридин — природное ядовитое вещество, которое при попадании на кожу способно вызывать раздражение и образование волдырей. В прошлом его применяли в медицине, однако сейчас от этого отказались из-за рисков для здоровья.

Насекомое распространено в Центральной и Южной Европе, а также в Турции и на Балканах. В Украине этот вид чаще всего встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.

"Майка откладывает яйца в почву. Ее личинки цепляются к диким пчелам, попадают в их гнезда и питаются пыльцой и медом. Этот сложный путь завершается рождением взрослого жука — в следующем году. Насекомое является индикатором состояния экосистемы. Если майки исчезают — это сигнал, что окружающая среда страдает: исчезают дикие пчелы, луга, растет влияние пестицидов", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что кроме майки обыкновенной (Meloe proscarabaeus) в Украине можно встретить майку осеннюю (Meloe autumnalis). Оба эти вида ядовиты. Основное отличие – это период активности: если первая появляется весной, то вторая – осенью.

