Не торкайтеся в жодному разі: отруйного жука помітили на Вінничині (фото)

Фахівці розповіли, наскільки небезпечна отрута комахи

У Тульчинському районі Вінницької області на камеру попав отруйний жук. Йдеться про майку звичайну. Попри страшилки, які поширюють в мережі, отрута комахи не є смертельною для людини.

Відповідне фото опублікував Vinbazar. На кадрі видно, як "модель" щосили намагалася уникнути уваги.

"Жук дійсно отруйний при дотику, але смертельної загрози для людини він не становить. Майка належить до родини наривників. Це великий жук з короткими надкрилами та великим черевцем", – пояснюють в Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Жук виробляє кантаридин — природну отруйну речовину, яка при потраплянні на шкіру здатна спричиняти подразнення та утворення пухирів. У минулому її застосовували в медицині, однак нині від цього відмовилися через ризики для здоров’я.

Комаха поширена в Центральній і Південній Європі, а також у Туреччині та на Балканах. В Україні цей вид найчастіше трапляється в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Вінницькій областях.

"Майка відкладає яйця у ґрунт. Її личинки чіпляються до диких бджіл, потрапляють у їхні гнізда та харчуються пилком і медом. Цей складний шлях завершується народженням дорослого жука — наступного року. Комаха є індикатором стану екосистеми. Якщо майки зникають — це сигнал, що довкілля страждає: зникають дикі бджоли, луки, зростає вплив пестицидів", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що окрім майки звичайної (Meloe proscarabaeus) в Україні можна зустріти майку осінню (Meloe autumnalis). Обидва ці види отруйні. Основна відмінність – це період активності: якщо перша з'являється навесні, то друга – восени.

