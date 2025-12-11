Колорадского жука станет больше: как аномально теплые зимы превратили Украину в инкубатор для вредителей

Потепление создало идеальные условия для вредителей

Из-за теплых зим в Украине значительно увеличилось количество вредителей, ранее не выдерживавших холод. Колорадский жук стал переживать сезон без риска замерзания, потому его численность растет. Агрономы предупреждают, что это уже влияет на урожаи разных регионов.

Что нужно знать:

Зимняя температура выросла с −3°C до +2°C

Вредители теперь не гибнут от морозов

Дефицит влаги угрожает урожаю

Об этом "Телеграфу" рассказали специалисты Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Детальнее — в материале: "Колорадский жук активизируется: эксперты-агрономы сделали предупреждение".

Средняя зимняя температура поднялась с -3 градусов в начале 2000-х до +3 в 2023-2025 годах. Это означает, что природный барьер, ранее сдерживавший насекомых, почти исчез. В Киевской области количество зимних осадков также резко упало — с примерно 100 мм до 30–35 мм.

По словам старшего научного сотрудника Дмитрия Людвенко, "при таких погодных условиях возрастает риск повреждения корневой системы и увеличивается жизненный цикл вредителей — колорадского жука, шелкопряда и других". Из-за мягких зим они не погибают и продолжают развиваться быстрее.

Весенние засухи только усугубляют ситуацию. Дефицит влаги в почве увеличивается каждый год, а часть систем орошения повреждена или недоступна из-за боевых действий. Особенно сложна ситуация в южных областях.

Подрыв Каховской ГЭС и резкое потепление повлекли за собой потери урожайности на территории до 1,2 млн гектаров, уточнил Александр Захарчук, заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения ННЦ "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН.

Орошение, которое до подрыва охватывало около 600 тысяч гектаров, фактически исчезло, что дополнительно усилило влияние теплых зим и сухости почв.

В такой ситуации фермеры вынуждены переходить на раннеспелые и засухоустойчивые культуры. В Национальном научном центре отмечают, что аграрная политика сейчас сосредоточена на управлении рисками и сохранении производства в новых климатических условиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что урожай в Украине на грани. Теплая зима спасет, но есть иная угроза.