Один заморозок — и урожая нет: когда сажать огурцы, кабачки и тыкву
Теплолюбивые растения очень прихотливы к колебаниям температур
Весна — время рассады, однако из-за изменчивой погоды нетерпеливые садоводы могут попасть в ловушку. Чаще всего "обжигаются" на таких культурах, как огурцы, кабачки и тыква.
О том, когда лучше всего сеять эти овощи в комментарии "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Тарабарина.
Детальнее читайте в материале "Эти ошибки сводят на нет весь труд: что нельзя делать на огороде весной".
По словам Тарабариной, огурцы, кабачки и тыква – самая распространенная ловушка для нетерпеливых.
"Их хочется посеять первыми, потому что они быстро дают всходы. Но одна заморозка, и с урожаем можно попрощаться", — отметила фермер.
Тарабарина считает, что оптимальное время для посадки вышеуказанных культур – вторая половина мая, не раньше.
"Самая комфортная температура почвы для начала сева теплолюбивых растений (именно почвы, а не воздух!) – 15-16 градусов. При этом, отмечает фермер, даже 13 градусов – еще рано для начала работ на земле", — отмечает собеседник "Телеграфа".
Напомним, ранее мы писали о секретной схеме смешанных грядок для рекордного урожая.