Один заморозок — и урожая нет: когда сажать огурцы, кабачки и тыкву

Теплолюбивые растения очень прихотливы к колебаниям температур

Весна — время рассады, однако из-за изменчивой погоды нетерпеливые садоводы могут попасть в ловушку. Чаще всего "обжигаются" на таких культурах, как огурцы, кабачки и тыква.

О том, когда лучше всего сеять эти овощи в комментарии "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Тарабарина.

По словам Тарабариной, огурцы, кабачки и тыква – самая распространенная ловушка для нетерпеливых.

"Их хочется посеять первыми, потому что они быстро дают всходы. Но одна заморозка, и с урожаем можно попрощаться", — отметила фермер.

Тарабарина считает, что оптимальное время для посадки вышеуказанных культур – вторая половина мая, не раньше.

"Самая комфортная температура почвы для начала сева теплолюбивых растений (именно почвы, а не воздух!) – 15-16 градусов. При этом, отмечает фермер, даже 13 градусов – еще рано для начала работ на земле", — отмечает собеседник "Телеграфа".

Когда сеять огурцы, кабачки и тыкву.

