Зачем сажать чеснок рядом с этим растением: хитрость, о которой мало кто знает

Такой способ посадки гарантирует вам щедрый урожай

Украинские огородники все чаще возвращаются к проверенным временем агроприемам, позволяющим получить больший урожай без излишней "химии". Один из таких методов — совместная посадка усиливающих друг друга культур.

Особенно интересно сочетание чеснока и корневого сельдерея.

В чем суть метода

Секрет достаточно прост. Чеснок высаживают осенью, оставляя более широкие междурядья, чем обычно. Весной в эти промежутки высаживают корневую сельдерей. Такой подход позволяет не только эффективно использовать площадь, но и создает естественную защиту для растений.

Почему это работает

Во-первых, это защита от вредителей. Чеснок выделяет фитонциды – природные вещества, которые отпугивают многих вредителей. Во-вторых, это способствует лучшему развитию сельдерея. Корневая система в этих условиях формирует большие корнеплоды, меньше болеет и лучше сохраняет влагу.

В то же время, по посевному календарю, благоприятные дни для высадки культур во второй половине апреля — 22-23 и 28-29 апреля. Лучшие дни для посадки чеснока по лунному календарю – 29 и 30 апреля.

