"Золотые" овощи в Украине: клиентка "Сильпо" показала "космический" чек
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Товар оказался импортным
Клиентку "Сильпо" ошарашила цена на цветную капусту. Однако реакция украинцев в интернете на удивление девушки оказалась неоднозначной.
О дорогом товаре сообщается в соцсети Threads. Автор одного из постов рассказала, как потратила на цветную капусту несколько сотен гривен. Стоимость овоща, который весил всего два килограмма, составила 495 гривен (стоимость килограмма — 239 гривен).
Такое положение дел, судя по реакции девушки, вызвало у нее удивление, и она решила спросить мнения украинцев в соцсетях по поводу ценника.
"Захотела цветную капусту. Это нормальная такая цена за 1 капусту?", — пишет автор поста.
Однако комментаторы, хоть и признали высокую цену, оказались не удивлены. Более того, они объяснили девушке, что для сезонного овоща такая стоимость является нормальной, и через несколько месяцев она снизится.
- Помидоры и огурцы подешевели, теперь всем страдающим захотелось цветной капусты?
- Сезон примерно через пару месяцев. Поэтому не жалуйтесь на цену импорта
- Ищите замороженную, ешьте другую или платите эту цену. Всегда есть выбор
- Соответственно сезону. Удивляет не цена, а реакция на нее
