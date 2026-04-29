"Золотые" овощи в Украине: клиентка "Сильпо" показала "космический" чек

Товар оказался импортным

Клиентку "Сильпо" ошарашила цена на цветную капусту. Однако реакция украинцев в интернете на удивление девушки оказалась неоднозначной.

О дорогом товаре сообщается в соцсети Threads. Автор одного из постов рассказала, как потратила на цветную капусту несколько сотен гривен. Стоимость овоща, который весил всего два килограмма, составила 495 гривен (стоимость килограмма — 239 гривен).

Такое положение дел, судя по реакции девушки, вызвало у нее удивление, и она решила спросить мнения украинцев в соцсетях по поводу ценника.

"Захотела цветную капусту. Это нормальная такая цена за 1 капусту?", — пишет автор поста.

Однако комментаторы, хоть и признали высокую цену, оказались не удивлены. Более того, они объяснили девушке, что для сезонного овоща такая стоимость является нормальной, и через несколько месяцев она снизится.

Помидоры и огурцы подешевели, теперь всем страдающим захотелось цветной капусты?

Сезон примерно через пару месяцев. Поэтому не жалуйтесь на цену импорта

Ищите замороженную, ешьте другую или платите эту цену. Всегда есть выбор

Соответственно сезону. Удивляет не цена, а реакция на нее

