Огороды страдают от сезонного вредителя: когда наступает пик его активности и как защитить урожай

Рекомендуется систематически осматривать посевы лука, чтобы как можно быстрее обнаружить насекомое

Специалисты управления фитосанитарной безопасности Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщили о начале лета опасного вредителя — луковой мухи.

По их данным, массовое появление первого поколения ожидается в конце апреля, что традиционно совпадает с периодом цветения сирени, то есть где-то с конца апреля и до конца мая. Активная фаза может занять более месяца, как сообщили на официальной странице в Facebook.

Что это за насекомое

Луковая муха — небольшое пепельно-серое насекомое длиной до 7 мм, которое представляет серьезную угрозу для посевов лука и чеснока. Ее личинки проникают в луковицы, где питаются мякотью, вызывая гниение и гибель растений.

Первыми признаками поражения являются увядание листьев, которые со временем желтеют и засыхают. Луковицы становятся мягкими, водянистыми и обладают неприятным запахом. Наибольший урон вредитель наносит репчатый лук и молодым посевам.

Эксперты советуют регулярно проверять состояние растений. Если заражение достигает примерно 10% (с наличием нескольких яиц растением), необходимо применять инсектициды, разрешенные в Украине. В частных хозяйствах следует использовать препараты, рекомендованные населению.

Среди профилактических мероприятий – высадка рядом с луком моркови или томатов, а также использование натуральных настоев из полыни, мяты, валерианы или табачной пыли для отпугивания вредителя.

Обработку посевов рекомендуют проводить в безветренную погоду — утром или вечером, строго соблюдая правила безопасности.

Как защититься от луковой мухи, которая уже властвует на Прикарпатье.

