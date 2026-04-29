Не там ищете: опытные рыбаки назвали 5 мест, которые гарантируют улов

Часть мест является неочевидной на первый взгляд

Самое важное дело в рыбалке — найти клёвое место. В этом могут помочь "фишки" опытных рыбаков, благодаря которым можно увеличить улов.

Об этом пишет аккаунт сайта Fish Sport в Threads. Топ-мест, где клюет рыба:

Выход из ямы (край). Идеальное место для дневной ловли, особенно при резком похолодании.

Места для рыбалки. Фото - Fish Sport

Граница ила и твердого дна. Самая сильная точка для ловли карпа. Найти переход можно с помощью маркерного грузика.

Приветренный берег. Рыбы любят ветреные места

Край травы и камыша. Излюбленное место карпов, амуров и карасей, которые ищут там укрытие и пищу.

Бровка. Резкие перепады глубины задерживают рыбу, которая перемещается вдоль русла.

