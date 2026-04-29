Не там шукаєте: досвідчені рибалки назвали 5 місць, які гарантують улов
Частина місць є неочевидною на перший погляд
Найважливіша справа в рибалці — знайти кльове місце. У цьому можуть допомогти "фішки" досвідчених рибалок, завдяки яким можна збільшити улов.
Про це пише аккаунт сайту Fish Sport у Threads. Топ-місць, де клює риба:
- Вихід із ями (край). Ідеальне місце для денного лову, особливо при різкому похолоданні.
- Кордон мулу та твердого дна. Найсильніша точка для лову коропа. Знайти перехід можна за допомогою маркерного вантажу.
- Привітряний берег. Риби люблять вітряні місця.
- Край трави та очерету. Улюблене місце коропів, амурів та карасів, які шукають там укриття та їжу.
- Бровка. Різкі перепади глибини затримують рибу, що переміщається вздовж русла.
