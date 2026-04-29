Не там шукаєте: досвідчені рибалки назвали 5 місць, які гарантують улов

Частина місць є неочевидною на перший погляд

Найважливіша справа в рибалці — знайти кльове місце. У цьому можуть допомогти "фішки" досвідчених рибалок, завдяки яким можна збільшити улов.

Про це пише аккаунт сайту Fish Sport у Threads. Топ-місць, де клює риба:

Вихід із ями (край). Ідеальне місце для денного лову, особливо при різкому похолоданні.

Кордон мулу та твердого дна. Найсильніша точка для лову коропа. Знайти перехід можна за допомогою маркерного вантажу.

Привітряний берег. Риби люблять вітряні місця.

Край трави та очерету. Улюблене місце коропів, амурів та карасів, які шукають там укриття та їжу.

Бровка. Різкі перепади глибини затримують рибу, що переміщається вздовж русла.

