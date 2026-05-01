Куртки можно спрятать? Во Львове в первые дни мая может "вжарить" до +22, когда именно

Зонтики лишними не будут в эти дни

В первые выходные мая (2-3 мая) погода во Львове готовит приятный сюрприз для горожан и гостей города. После прохладной весны в регион наконец придет настоящее тепло, которое позволит оставить верхнюю одежду дома.

Согласно последним данным системы прогнозирования Google DeepMind WeatherNext 2 уже со 2 мая температурные показатели начнут уверенно расти. Начало последнего месяца весны ознаменуется переходом к летним значениям, хотя переменная облачность все еще будет напоминать о капризном характере майской погоды.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Какая будет погода в субботу, 2 мая

В субботу, 2 мая, во Львове ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Воздух днем прогреется до вполне комфортных +17…+19°C. Ночь будет оставаться свежей — около +6…+8°C. Синоптики предупреждают о возможности небольших кратковременных дождей в течение дня, однако, они будут локальными и не испортят планы на выходной. Ветер будет западным, умеренным, со скоростью 3-5 м/с.

Погода во Львове 2 и 3 мая. Фото — ШИ, прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Какая будет погода в воскресенье, 3 мая

Настоящий пик потепления придется на воскресенье, 3 мая. В этот день столбики термометров достигнут отметки +20…+22°C, что позволит почувствовать дыхание лета. Ночная температура также повысится и составит +9…+11°C. Несмотря на то, что во второй половине дня небо может быть затянуто облаками и пройдет кратковременный дождь, общий фон будет оставаться очень теплым. Влажность воздуха будет умеренной, что создаст идеальные условия для отдыха на открытом воздухе.

Какую погоду прогнозирует Укргидрометцентр

Синоптики Укргидрометцентра также подтверждают курс на потепление, хотя их показатели несколько сдержаннее.

В субботу, 2 мая, ожидается прохладная ночь с температурой до +4°C, однако днем воздух прогреется до +14°C. В течение суток будет облачно без существенных осадков.

Погода во Львове 2 мая

В воскресенье, 3 мая, температурный фон будет расти: ночью столбики термометров покажут около +5°C, а днем ожидается приятные +18°C. Небо будет яснее, что обеспечит львовянам солнечную погоду в течение большей части дня.

Погода во Львове 3 мая

