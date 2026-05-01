Куртки можна заховати? У Львові у перші дні травня може "вжарити" до +22, коли саме

Парасольки зайвими не будуть у ці дні

У перші вихідні травня (2 і 3 травня) погода у Львові готує приємний сюрприз для містян та гостей міста. Після прохолодної весни до регіону нарешті завітає справжнє тепло, яке дозволить залишити верхній одяг удома.

Згідно з останніми даними системи прогнозування Google DeepMind WeatherNext 2, вже з 2 травня температурні показники почнуть впевнено зростати. Початок останнього місяця весни ознаменується переходом до літніх значень, хоча мінлива хмарність все ще нагадуватиме про примхливий характер травневої погоди.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Якою буде погода у суботу, 2 травня

У суботу, 2 травня, у Львові очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Повітря вдень прогріється до цілком комфортних +17…+19°C. Ніч все ще залишатиметься свіжою — близько +6…+8°С. Синоптики попереджають про можливість невеликих короткочасних дощів протягом дня, проте вони будуть локальними та не зіпсують плани на вихідний. Вітер буде західним, помірним, зі швидкістю 3–5 м/с.

Погода у Львові 2 і 3 травня. Фото - ШІ, прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Якою буде погода у неділю, 3 травня

Справжній пік потепління припаде на неділю, 3 травня. Цього дня стовпчики термометрів сягнуть позначки +20…+22°C, що дозволить відчути подих літа. Нічна температура також підвищиться і становитиме +9…+11°C. Попри те, що у другій половині дня небо може затягнути хмарами та пройде короткий дощ, загальний фон залишатиметься дуже теплим. Вологість повітря буде помірною, що створить ідеальні умови для відпочинку на свіжому повітрі.

Яку погоду прогнозує Укргідрометцентр

Синоптики Укргідрометцентру також підтверджують курс на потепління, хоча їхні показники є дещо стриманішими.

У суботу, 2 травня, очікується прохолодна ніч із температурою до +4°C, проте вдень повітря прогріється до +14°C. Протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів.

У неділю, 3 травня, температурний фон продовжуватиме зростати: вночі стовпчики термометрів покажуть близько +5°C, а вдень очікується приємні +18°C. Небо буде яснішим, що забезпечить львів'янам сонячну погоду протягом більшої частини дня.

