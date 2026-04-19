У Одарки и Грицика пополнение: какие страсти бурлят в гнезде украинских аистов (фото)

Сотни зрителей наблюдали за появлением нового яйца в прямом эфире

За последнюю неделю известные в Украине аисты Грицик и Одарка приковали к себе внимание появлением яиц в своем гнезде. На сегодняшний день их три, но на самом деле история не так проста, как кажется на первый взгляд.

О пополнении в гнезде аистов на своей странице в Facebook рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская. По ее словам, в ближайшие дни можно ждать появления новіх яиц.

"Самое ожидаемое событие вечера – это, конечно, надежда на появление третьего яйца в гнезде Грицика и Одарки. Уже традиционно более 500 зрителей ждали в чате, когда же оно наконец-то появится, очень просили, чтобы раньше полуночи. Одарка прислушалась: снесла свое третье яйцо 17 апреля в 23.14, показав его всем в 23.24", — написала она.

Грицик и Одарка

Согласно статистике предыдущих лет, в 2023, и в 2024, и в 2025 годах Одарка откладывала в этом гнезде по 5 яиц. В 2023 году появилось 5 молодых аистов, в 2024 году – 3, в 2025 году – 4.

Это пара знаменитых на всю Украину и даже за ее пределами белых аистов, которые гнездятся в селе Леляки (Полтавская область, Украина) в Национальном природном парке "Пирятинский". За их жизнью через онлайн-камеру наблюдают тысячи людей и за все время в гнезде развернулось уже немало драм.

Их популярность началась с запуска онлайн-трансляции гнезда, где в режиме реального времени люди могли смотреть, как пара обуст раивает гнездо, как откладываются яйца, как вылупляются и растут птенцы. Но более того, жизнь птиц отнюдь не скучна и однообразна, ведь они устроили настоящий сериал, за которым многим интересно наблюдать. В нем есть и счастливые моменты, и драмы, и измены и многое другое.

Следить за жизнью птиц можно здесь:

Аистиная Санта-Барбара 2026 — что происходит в гнезде

В этом году в гнездо Грицика и Одарки сначала прилетел молодой аист, которого украинцы назвали Лель. Позже к нему присоединилась партнерша — Квитка. Они обустраивали "дом" и спаривались.

Борьба за гнездо

Вскоре вернулась Одарка и выгнала молодую соперницу из гнезда, Лель остался с хозяйкой. Они начали жить "семьей", но недолго. Вернулся Грицик, начались драки до крови, но в конце концов аист прогнал Леля и остался с Одаркой в их гнезде.

Кто будет отцом детей Грицика

Научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский", кандидат биологических наук Анатолий Подобайло объяснил "Телеграфу", кто из двух самцов может быть отцом Одаркиных аистят. По его словам, это "настоящая генетическая лотерея".

Если яйцеклетка была оплодотворена вчера (когда Одарка была с Лелем), то Грицику придется воспитывать детей своего соперника. Но не факт, что яйцеклетка могла выйти из яичника. А теперь там смесь сперматозоидов двух самцов. Кому больше повезет, то и будет отцом. Но, как пошутил один из участников чата, "не будет же Грицик проведения ДНК требовать говорит он.

Грицик и Одарка снова вместе

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в "звездном" гнезде поселилась новая пара аистов.