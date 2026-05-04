Будет +30 градусов. Когда ждать первой жары и на сколько она задержится

Местами прогнозируют сильный ливень

На смену прохладному началу мая в Украину придет почти летняя жара. Ведь иногда термометр будет показывать до +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, теплая погода задержится всего на несколько дней.

Так, в среду, 6 мая, на западе и севере, в частности, в Житомирской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях прогнозируют до +30 градусов днем. Остальные регионы ожидает до +25 градусов. Осадков в этот день синоптики не обещают.

Погода в Украине 6 мая. Данные: Ventusky

В то же время Укргидрометцентр прогнозирует от +22 до +25 градусов днем практически во всех регионах. Ночью столбик термометра опустится до +7 градусов, холоднее всего будет на востоке Украины.

Погода в Украине 6 мая. Данные: Укргидрометцентр

В последующие дни тепло сохранится, хотя его пик будет постепенно спадать. В субботу и воскресенье, 9-10 мая, прогнозируется от +16 до +20 градусов на западе, севере и в центре Украины. Теплее всего будет на востоке — до +25 градусов. 10 мая в горных регионах днем температура может опуститься до +13 градусов.

Погода в Украине 9 мая. Данные: Ventusky

Погода в Украине 10 мая. Данные: Ventusky

Кроме того, в субботу, 9 мая, центральные и северные регионы ожидает сильный ливень с грозой, который продлится почти весь день. В воскресенье, 10 мая, осадки синоптики не прогнозируют.

