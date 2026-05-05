Размеры впечатляют. Рыбак похвастался необычным уловом (фото)

Пользователи в комментариях делятся своими похожими случаями

Украинец в сети похвастался необычным уловом. Ведь мужчине удалось поймать большого карася.

Об этом рыбак рассказал в Threads. По его словам, это впервые в жизни ему удалось поймать настолько большого карася.

В сообщении указано, что вес рыбы составил почти 2 кг, а именно 1 950 г. На фото видно, что рыба достаточно большая и имеет характерный золотистый оттенок.

В комментариях пользователи рассказывали о своих больших уловах и были приятно удивлены этим. Люди писали:

Красивый экземпляр. Я в 6 лет поймал на 2,100 и с тех пор не могу побить этот рекорд. Максимум килошники встречаются или немного больше.

Красавец, сильный экземпляр.

2 дня назад 2100.

Дед всех карасей.

Для справки

Карась обыкновенный – рыба семьи карповых. Обитает в пресноводных водоемах, преимущественно в озерах, водохранилищах, прудах. Имеет короткое, высокое, почти округлое тело, покрытое гладкой чешуей. На последних неразветвленных лучах спинного и анального плавников имеется около 30 мелких зубчиков.

Полость тела светлая. Спина темная, бока золотистые, брюхо желтоватое, плавники серовато-красные. Длина тела до 50 см, живет до 10 – 12 лет. Вид устойчив к дефициту кислорода, колебаниям температуры воды. Держится мест с развитой водяной растительностью, с илистым или песчано-илистым грунтом.

