День Победы 9 мая - выдумка? Что стоит за этой датой на самом деле

Анастасия Мокрик
Как часы изменили историческую дату
Как часы изменили историческую дату

Подписание капитуляции разделило значимые даты

9 мая десятилетиями является датой, которая закрепилась в СССР как День Победы во Второй мировой войне. Но на самом деле это не совсем так, ведь капитуляция была подписана дважды, а потому и дата по факту является неверной.

Дело в том, что капитуляция Германии в одном из самых масштабных вооруженных конфликтов XX века — Второй мировой войне, была впервые подписана 7 мая 1945 года в Реймсе — от имени союзников.

Акт о капитуляции Германии от 7 мая 1945 года

Однако советский диктатор Иосиф Сталин, сыгравший ключевую роль в развязывании Второй мировой войны, попросил, чтобы документ подписали еще раз. Это произошло в городе Карлсхорст, 8 мая 1945 года.

Акт о капитуляции Германии от 8 мая 1945 года

Интересный момент заключается в том, что второй акт подписали в Берлине, в Карлсхорсте в 23:01 по местному врмени. Из-за разницы часовых поясов в Москве в этот момент уже было 01:01 9 мая.

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании, День окончания Второй мировой войны (День Победы в Европе, V-E Day) официально отмечают 8 мая.

Повторное подписание капитуляции

После подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии в Реймсе между союзниками возникли разногласия. Сталин был недоволен тем, что церемония состоялась при ведущей роли западных союзников и не была проведена в Берлине — столице поверженного Третьего рейха. Таким образом он заявил, что данный документ нельзя признать окончательным и настаивал на проведении полноценной процедуры в Берлине. Он также предложил не объявлять официально о завершении войны до вступления капитуляции в силу. В результате союзники все же пришли к согласию провести повторную церемонию подписания в столице Германии.

Так, окончательное оформление капитуляции было проведено в районе Карлсхорст (Берлин), в здании бывшего военно-инженерного училища в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Тогда со стороны Германии документ подписали высокопоставленные представители вермахта, включая генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля.

Кейтель подписывает капитуляцию в Карлсхорсте. 8 мая 1945

Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков со стороны СССР и маршал Артур Теддер со стороны Великобритании. Свидетелям выступили представители США и Франции.

В Лондоне, Вашингтоне и Москве были сделаны официальные заявления о завершении войны в Европе.

Таким образом, официально акт о капитуляции был подписал 8 мая в 23:01 по местному времени. В Москве же, например, на тот момент уже было заполночь — 01:01. Киев же на тот период находился в той же системе времени, что и большая часть Советского Союза, потому совпадал с московским временем.

Георгий Жуков зачитывает акт о капитуляции в Карлсхорсте. Рядом с Жуковым — Артур Теддер

