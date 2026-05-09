Гороскоп на 10 мая по картам Таро: приятные сюрпризы у Раков, опасные иллюзии у Рыб

Доверьтесь интуиции, завершите старые дела и освободите место для новых возможностей

"Телеграф" составил гороскоп на 10 мая по картам Таро. Это воскресенье станет днем ​​внутреннего баланса и осознанного выбора, когда важно довериться интуиции и спокойно завершить старые дела, чтобы открыть простор для новых возможностей на следующей неделе.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Двойка Жезлов

Подходящее время, чтобы сделать первый шаг навстречу переменам, даже если будущее кажется туманным. Порядок в мелких делах поможет вам принять важное решение к вечеру. Будьте завтра терпеливы к своим эмоциям и не торопите события.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Пятерка Жезлов

День может начаться с суеты, поэтому проявите терпение к себе в новых начинаниях. Вместо того чтобы спорить с окружающими, просто поделитесь своей историей — вас услышат именно те, кому это нужно.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Паж Кубков

В это воскресенье важно быть честным с самим собой и не делать того, что вам навязано. Смело меняйте планы в последнюю минуту и начинайте важные разговоры, которые долго откладывали.

♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Колесница

Доверьтесь ходу событий: даже если что-то пойдет не по плану, это приведет к приятным сюрпризам. Лучшей подзарядкой для души станет тайное доброе дело или помощь близким.

♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Сила

Направьте энергию на конкретные дела, а не на демонстрацию своего превосходства. В воскресенье вас заметят и оценят именно за реальные поступки, сделанные тихо и профессионально.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Отшельник

Пришло время избавиться от ложных ожиданий и поговорить с людьми прямо, без намеков. Свободную энергию направьте на творчество или ручной труд — это поможет заложить основу для будущих успехов.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Справедливость

Вашим главным инструментом завтра станет юмор и мудрое наблюдение со стороны. Если кто-то попросит совета, помогите человеку найти ответ в нем самом, задавая правильные вопросы. Вечер идеально подходит для приема гостей.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Солнце

Карта обещает вам успех и прилив внутренних сил, поэтому используйте этот день для решения затянувшихся вопросов. Поберегите утренний запал и начните день с тишины или музыки, не отвлекаясь на новости.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Справедливость

Если возникнут трудности, воспринимайте их как возможность окончательно закрыть долги прошлого. Не обещайте завтра лишнего и будьте реалистами в своих планах на ближайшее будущее. Избегайте импульсивных трат.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Влюбленные

Весь день вам стоит полагаться на подсказки сердца, а не только на холодную логику. Выбор, сделанный на основе искренних чувств, окажется самым верным и перспективным.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Звезда

Важно сохранять веру в свои долгосрочные цели и не размениваться на пустые споры. День благоприятен для планирования будущего и поиска вдохновения в искусстве или природе.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Луна

Карта предупреждает о возможных иллюзиях, поэтому перепроверяйте любую важную информацию. Ожидайте радостную новость, которая придет ближе к вечеру и развеет сомнения.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.