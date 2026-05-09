Гороскоп на 10 мая по картам Таро: приятные сюрпризы у Раков, опасные иллюзии у Рыб
Доверьтесь интуиции, завершите старые дела и освободите место для новых возможностей
"Телеграф" составил гороскоп на 10 мая по картам Таро. Это воскресенье станет днем внутреннего баланса и осознанного выбора, когда важно довериться интуиции и спокойно завершить старые дела, чтобы открыть простор для новых возможностей на следующей неделе.
♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Двойка Жезлов
Подходящее время, чтобы сделать первый шаг навстречу переменам, даже если будущее кажется туманным. Порядок в мелких делах поможет вам принять важное решение к вечеру. Будьте завтра терпеливы к своим эмоциям и не торопите события.
♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Пятерка Жезлов
День может начаться с суеты, поэтому проявите терпение к себе в новых начинаниях. Вместо того чтобы спорить с окружающими, просто поделитесь своей историей — вас услышат именно те, кому это нужно.
♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Паж Кубков
В это воскресенье важно быть честным с самим собой и не делать того, что вам навязано. Смело меняйте планы в последнюю минуту и начинайте важные разговоры, которые долго откладывали.
♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Колесница
Доверьтесь ходу событий: даже если что-то пойдет не по плану, это приведет к приятным сюрпризам. Лучшей подзарядкой для души станет тайное доброе дело или помощь близким.
♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Сила
Направьте энергию на конкретные дела, а не на демонстрацию своего превосходства. В воскресенье вас заметят и оценят именно за реальные поступки, сделанные тихо и профессионально.
♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Отшельник
Пришло время избавиться от ложных ожиданий и поговорить с людьми прямо, без намеков. Свободную энергию направьте на творчество или ручной труд — это поможет заложить основу для будущих успехов.
♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Справедливость
Вашим главным инструментом завтра станет юмор и мудрое наблюдение со стороны. Если кто-то попросит совета, помогите человеку найти ответ в нем самом, задавая правильные вопросы. Вечер идеально подходит для приема гостей.
♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Солнце
Карта обещает вам успех и прилив внутренних сил, поэтому используйте этот день для решения затянувшихся вопросов. Поберегите утренний запал и начните день с тишины или музыки, не отвлекаясь на новости.
♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Справедливость
Если возникнут трудности, воспринимайте их как возможность окончательно закрыть долги прошлого. Не обещайте завтра лишнего и будьте реалистами в своих планах на ближайшее будущее. Избегайте импульсивных трат.
♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Влюбленные
Весь день вам стоит полагаться на подсказки сердца, а не только на холодную логику. Выбор, сделанный на основе искренних чувств, окажется самым верным и перспективным.
♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Звезда
Важно сохранять веру в свои долгосрочные цели и не размениваться на пустые споры. День благоприятен для планирования будущего и поиска вдохновения в искусстве или природе.
♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Луна
Карта предупреждает о возможных иллюзиях, поэтому перепроверяйте любую важную информацию. Ожидайте радостную новость, которая придет ближе к вечеру и развеет сомнения.
