Гороскоп на 10 травня за картами Таро: приємні сюрпризи у Раків, небезпечні ілюзії у Риб

Довіртеся інтуїції, завершіть старі справи і звільніть місце для нових можливостей

"Телеграф" склав гороскоп на 10 травня за картами Таро. Ця неділя стане днем ​​внутрішнього балансу та усвідомленого вибору, коли важливо довіритися інтуїції та спокійно завершити старі справи, щоб відкрити простір для нових можливостей наступного тижня.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Двійка Жезлів

Відповідний час зробити перший крок назустріч змінам, навіть якщо майбутнє здається туманним. Порядок у дрібних справах допоможе вам ухвалити важливе рішення до вечора. Будьте завтра терплячі до своїх емоцій і не квапте події.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — П’ятірка Жезлів

День може початися з метушні, тому проявіть терпіння до себе в нових починаннях. Замість сперечатися з навколишніми, просто поділіться своєю історією — вас почують саме ті, кому це потрібно.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Паж Кубків

Цієї неділі важливо бути чесним із самим собою і не робити того, що вам нав’язано. Сміливо змінюйте плани в останню хвилину та починайте важливі розмови, які довго відкладали.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Колісниця

Довіртеся ходу подій: навіть якщо щось піде не за планом, це призведе до приємних сюрпризів. Найкращою підзарядкою для душі стане таємна добра справа чи допомога близьким.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Сила

Спрямуйте енергію на конкретні справи, а не на демонстрацію своєї переваги. У неділю вас помітять та оцінять саме за реальні вчинки, зроблені тихо та професійно.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Відлюдник

Настав час позбутися хибних очікувань і поговорити з людьми прямо, без натяків. Вільну енергію спрямуйте на творчість чи ручну працю – це допоможе закласти основу для майбутніх успіхів.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Справедливість

Вашим головним інструментом завтра стане гумор та мудре спостереження зі сторони. Якщо хтось попросить поради, допоможіть людині знайти відповідь у ній самій, ставлячи правильні запитання. Вечір ідеально підходить для прийому гостей.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Сонце

Карта обіцяє вам успіх і приплив внутрішніх сил, тому використовуйте цей день для розв'язання питань, що затягнулися. Побережіть ранковий запал і почніть день із тиші чи музики, не відволікаючись на новини.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Справедливість

Якщо виникнуть труднощі, сприймайте їх як можливість закрити борги минулого. Не обіцяйте завтра зайвого та будьте реалістами у своїх планах на найближче майбутнє. Уникайте імпульсних витрат.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Закохані

Цілий день вам варто покладатися на підказки серця, а не тільки на холодну логіку. Вибір, зроблений на основі щирих почуттів, виявиться найвірнішим і найперспективнішим.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Зірка

Важливо зберігати віру у свої довгострокові цілі та не розмінюватися на порожні суперечки. День сприятливий для планування майбутнього та пошуку натхнення у мистецтві чи природі.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Місяць

Карта попереджає про можливі ілюзії, тому перевіряйте ще раз будь-яку важливу інформацію. Чекайте на радісну новину, яка прийде ближче до вечора і розвіє сумніви.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики .