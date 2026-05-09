Гороскоп на 10 травня за картами Таро: приємні сюрпризи у Раків, небезпечні ілюзії у Риб
Довіртеся інтуїції, завершіть старі справи і звільніть місце для нових можливостей
"Телеграф" склав гороскоп на 10 травня за картами Таро. Ця неділя стане днем внутрішнього балансу та усвідомленого вибору, коли важливо довіритися інтуїції та спокійно завершити старі справи, щоб відкрити простір для нових можливостей наступного тижня.
♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Двійка Жезлів
Відповідний час зробити перший крок назустріч змінам, навіть якщо майбутнє здається туманним. Порядок у дрібних справах допоможе вам ухвалити важливе рішення до вечора. Будьте завтра терплячі до своїх емоцій і не квапте події.
♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — П’ятірка Жезлів
День може початися з метушні, тому проявіть терпіння до себе в нових починаннях. Замість сперечатися з навколишніми, просто поділіться своєю історією — вас почують саме ті, кому це потрібно.
♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Паж Кубків
Цієї неділі важливо бути чесним із самим собою і не робити того, що вам нав’язано. Сміливо змінюйте плани в останню хвилину та починайте важливі розмови, які довго відкладали.
♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Колісниця
Довіртеся ходу подій: навіть якщо щось піде не за планом, це призведе до приємних сюрпризів. Найкращою підзарядкою для душі стане таємна добра справа чи допомога близьким.
♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Сила
Спрямуйте енергію на конкретні справи, а не на демонстрацію своєї переваги. У неділю вас помітять та оцінять саме за реальні вчинки, зроблені тихо та професійно.
♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Відлюдник
Настав час позбутися хибних очікувань і поговорити з людьми прямо, без натяків. Вільну енергію спрямуйте на творчість чи ручну працю – це допоможе закласти основу для майбутніх успіхів.
♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Справедливість
Вашим головним інструментом завтра стане гумор та мудре спостереження зі сторони. Якщо хтось попросить поради, допоможіть людині знайти відповідь у ній самій, ставлячи правильні запитання. Вечір ідеально підходить для прийому гостей.
♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Сонце
Карта обіцяє вам успіх і приплив внутрішніх сил, тому використовуйте цей день для розв'язання питань, що затягнулися. Побережіть ранковий запал і почніть день із тиші чи музики, не відволікаючись на новини.
♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Справедливість
Якщо виникнуть труднощі, сприймайте їх як можливість закрити борги минулого. Не обіцяйте завтра зайвого та будьте реалістами у своїх планах на найближче майбутнє. Уникайте імпульсних витрат.
♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Закохані
Цілий день вам варто покладатися на підказки серця, а не тільки на холодну логіку. Вибір, зроблений на основі щирих почуттів, виявиться найвірнішим і найперспективнішим.
♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Зірка
Важливо зберігати віру у свої довгострокові цілі та не розмінюватися на порожні суперечки. День сприятливий для планування майбутнього та пошуку натхнення у мистецтві чи природі.
♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Місяць
Карта попереджає про можливі ілюзії, тому перевіряйте ще раз будь-яку важливу інформацію. Чекайте на радісну новину, яка прийде ближче до вечора і розвіє сумніви.
Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики .