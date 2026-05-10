Гороскоп на 11 мая по картам Таро: конфликты у Близнецов, волна удачи у Дев

Татьяна Кармазина
Расклад карт Таро на завтра 11 мая
Расклад карт Таро на завтра 11 мая.

Идеальное время для изменений

"Телеграф" составил гороскоп на 11 мая по картам Таро. Этот день требует осознанного замедления, поиска внутреннего баланса и отказа от поспешных решений в пользу вдумчивого планирования будущего.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Пятерка Пентаклей

Будьте осторожны с финансовыми решениями и не берите на себя лишних обязательств. Вечер завтра лучше провести в спокойной атмосфере, избегая споров о правоте. Сохраняйте самообладание — возможны временные материальные трудности.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Умеренность

Этот день идеально подходит для поиска внутреннего баланса. Не торопите события и дайте окружающим возможность прийти к решению самостоятельно. Карта призывает к спокойствию и отказу от любых крайностей.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Отшельник

Вам может потребоваться временное уединение, чтобы восстановить силы и обдумать важные шаги. Постарайтесь завершить старые дела, прежде чем браться за новые масштабные проекты. Не ввязывайтесь в чужие конфликты.

♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Тройка Кубков

День благоприятен для теплого общения в кругу друзей или приятных новостей от близких. Не спешите соглашаться на деловые предложения, пока не почувствуете искреннюю радость от процесса. Прислушивайтесь к интуиции, она подскажет, кому стоит доверять.

♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Иерофант

На первый план выйдут вопросы авторитета, традиций и долгосрочного планирования. Важно проявить завтра выдержку и следовать установленным правилам, не пытаясь срезать углы. Карта советует прислушаться к мнению опытных наставников или старших коллег.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Колесо Фортуны

Подходящее время для принятия перемен и расширения своего кругозора. Постарайтесь сменить обстановку вечером, чтобы поймать волну удачи и новых возможностей. Карта указывает на то, что ситуация может измениться в вашу пользу самым неожиданным образом.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Справедливость

Сосредоточьтесь на юридических вопросах и защите своих законных интересов. В отношениях поможет только прямой и честный разговор, расставляющий все точки над "i". Избегайте компромиссов, которые заставляют вас поступаться личными принципами.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Двойка Кубков

День акцентирует внимание на партнерстве и поиске взаимопонимания. Не давите на собеседников, даже если хотите получить желаемое как можно быстрее. Искренность и умение слушать помогут укрепить важную для вас связь.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Звезда

Центром внимания завтра станут ваши мечты и долгосрочные надежды, которые начнут обретать форму. Используйте этот день для планирования будущего и восстановления душевного спокойствия. Карта обещает вдохновение и выход из периода затяжной неопределенности.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Луна

День хорош для работы с подсознанием, но требует осторожности в общении с малознакомыми людьми. Тщательно проверяйте любую входящую информацию — возможны иллюзии или недомолвки. Доверяйте своим предчувствиям, но не спешите с окончательными выводами.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Солнце

Позвольте себе немного легкости, творчества и радости от простых повседневных вещей. Откажитесь от тотального контроля и позвольте окружающим проявить инициативу. Карта предвещает успех в делах и прилив жизненной энергии.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Восьмерка Пентаклей

Наведите порядок в рабочих графиках и уделите внимание деталям, которые вы раньше упускали. Снизьте темп и сосредоточьтесь на качественном выполнении привычных дел. Карта обещает успех тем, кто готов к кропотливому и честному труду.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.

