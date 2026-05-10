Гороскоп на 11 травня за картами Таро: конфлікти у Близнюків, хвиля удачі у Дів

Ідеальний час для змін

"Телеграф" склав гороскоп на 11 травня за картами Таро. Цей день вимагає свідомого уповільнення, пошуку внутрішнього балансу та відмови від поспішних рішень на користь вдумливого планування майбутнього.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — П’ятірка Пентаклів

Будьте обережні з фінансовими рішеннями та не беріть на себе зайвих зобов’язань. Вечір завтра краще провести у спокійній атмосфері, уникаючи суперечок про правоту. Зберігайте самовладання — можливі тимчасові матеріальні проблеми.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — Помірність

Цей день ідеально підходить для пошуку внутрішнього балансу. Не квапте події та дайте навколишнім можливість дійти рішення самостійно. Карта закликає до спокою та відмови від будь-яких крайнощів.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Відлюдник

Вам може знадобитися тимчасове усамітнення, щоб відновити сили та обміркувати важливі кроки. Постарайтеся завершити старі справи, перш ніж братися до нових масштабних проєктів. Не вплутуйтеся у чужі конфлікти.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Трійка Кубків

День сприятливий для теплого спілкування у колі друзів чи приємних новин від близьких. Не поспішайте погоджуватися на ділові пропозиції, допоки не відчуєте щиру радість від процесу. Дослухайтеся до інтуїції, вона підкаже, кому варто довіряти.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Ієрофант

На перший план вийдуть питання авторитету, традицій та довгострокового планування. Важливо проявити завтра витримку і дотримуватися встановлених правил, не намагаючись зрізати кути. Карта радить прислухатися до думки досвідчених наставників чи старших колег.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Колесо Фортуни

Відповідний час для прийняття змін та розширення свого кругозору. Постарайтеся змінити обстановку ввечері, щоб упіймати хвилю удачі та нових можливостей. Карта вказує на те, що ситуація може змінитися на вашу користь несподіваним чином.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Справедливість

Зосередьтеся на юридичних питаннях та захисті своїх законних інтересів. У стосунках допоможе тільки пряма і чесна розмова, що розставляє всі крапки над "i". Уникайте компромісів, які змушують вас поступатися особистими принципами.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Двійка Кубків

День наголошує на партнерстві та пошуку взаєморозуміння. Не тисніть на співрозмовників, навіть якщо хочете отримати бажане якнайшвидше. Щирість і вміння слухати допоможуть зміцнити важливий для вас зв’язок.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Зірка

Центром уваги завтра стануть ваші мрії та довгострокові надії, які почнуть набувати форми. Використовуйте цей день для планування майбутнього та відновлення душевного спокою. Карта обіцяє натхнення та вихід із періоду затяжної невизначеності.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Місяць

День вдалий для роботи з підсвідомістю, але вимагає обережності у спілкуванні з малознайомими людьми. Ретельно перевіряйте будь-яку вхідну інформацію — можливі ілюзії чи недомовки. Довіряйте своїм передчуттям, але не поспішайте з остаточними висновками.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Сонце

Дозвольте собі трохи легкості, творчості та радості від простих повсякденних речей. Відмовтеся від тотального контролю та дозвольте навколишнім проявити ініціативу. Карта віщує успіх у справах та приплив життєвої енергії.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Вісімка Пентаклів

Наведіть порядок у робочих графіках та приділіть увагу деталям, які ви раніше упускали. Зменште темп і зосередьтеся на якісному виконанні звичних справ. Карта обіцяє успіх тим, хто готовий до кропіткої та чесної праці.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики.