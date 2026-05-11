Некоторые украинцы получили шанс: как подтвердить стаж, если документы остались на оккупированных территориях

ПФУ будет помогать в поиске информации о годах работы на ВОТ

Работники Пенсионного фонда Украины должны помогать украинцам в подтверждении страхового стажа и поиске необходимых данных. Такие изменения предусмотрены законом о внесении изменений в обязательное пенсионное страхование.

Речь идет о случаях, когда человек не имеет документов о части трудового стажа или определенные периоды работы не были зафиксированы. В таких ситуациях специалисты Пенсионного фонда должны способствовать поиску и уточнению информации, как отметили на YouTube-канале "Народная мысль".

Больше всего это поможет людям, которые выехали с временно оккупированных территорий и не смогли забрать трудовые книжки или другие документы. К примеру, работникам шахт, у которых все данные о работе остались на оккупированной территории.

Также новые правила могут стать важными для тех, кто будет оформлять пенсию в будущем и будет иметь проблемы с подтверждением отдельных лет стажа.

Кроме того, идет процесс цифровизации архивов и реестров. Полностью оцифровать данные до 2001 года сложно из-за большого объема информации и старых архивов, часто заполняемых вручную. В то же время, цифровизация уже постепенно упрощает поиск необходимых данных.

