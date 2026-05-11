Деякі українці отримали шанс: як підтвердити стаж, якщо документи залишились на окупованих територіях

ПФУ допомагатиме у пошуку інформації про роки роботи на ТОТ

Працівники Пенсійний фонд України тепер мають допомагати українцям у підтвердженні страхового стажу та пошуку необхідних даних. Такі зміни передбачені законом про внесення змін в обов’язкове пенсійне страхування.

Йдеться про випадки, коли людина не має документів про частину трудового стажу або певні періоди роботи не були зафіксовані. У таких ситуаціях фахівці Пенсійного фонду повинні сприяти пошуку та уточненню інформації, як зазначили на YouTube-каналі "Народна Думка".

Найбільше це допоможе людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій і не змогли забрати трудові книжки чи інші документи. Наприклад, працівникам шахт, у яких усі дані про роботу залишилися на окупованій території.

Також нові правила можуть стати важливими для тих, хто оформлюватиме пенсію у майбутньому і матиме проблеми з підтвердженням окремих років стажу.

Крім того, триває процес цифровізації архівів та реєстрів. Повністю оцифрувати дані до 2001 року складно через великий обсяг інформації та старі архіви, які часто заповнювали вручну. Водночас цифровізація вже поступово спрощує пошук необхідних даних.

