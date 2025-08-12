Без обращений "Ілля" и "Ілльович": как на украинском правильно по новому правописанию

Есть несколько нюансов, которые следует знать

Правильное спряжение мужских имен и образование отчества в украинском языке у некоторых может вызвать вопросы. Особенно это касается имени Ілля.

"Телеграф" расскажет, почему не правильно говорить "Ілльович" и обращаться в звательном падеже "Ілля".

Имя Ілля достаточно распространено в Украине, по данным портала "Рідні" его носит более 36 тысяч человек. Но, несмотря на это, с проблемой правильного спряжения и создания отчества некоторые люди до сих пор сталкиваются.

Как правильно обращаться до Іллі?

Когда кто-то зовет мужчину на вышеуказанное имя следует говорить "Ілле", а не "Ілля". По действующему правописанию, окончание звательного падежа "е". Во множестве же верным вариантом будет "Іллі".

Как правильно образовывать отчество от Іллі?

В украинском языке существует довольно легкое правило на этот случай, его знание поможет избежать возможных ошибок.

"Имена отчества образуют с помощью суффиксов -ович, -йович (реже — -ич, -іч ) для мужчин и -івна (-ївна) для женщин", — говорится в правописании.

Правильно говорить "Ілліч", а не "Ілльович", "Іллєвич" и т.д. Ведь в украинском языке нет суффиксов на -ьович или -євич для отчества. Женский вариант будет "Іллівна".

Напомним, что на украинском правильно Ігорович, а не Ігоревич или Ігорьович.

