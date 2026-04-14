Никакого "Добрий день!" и "Привіт!" Как правильно здороваться на украинском на Поминальные дни

Эти дни призваны разделить с усопшими Воскресение Иисуса Христа

В Украине уже с воскресенья, 19 апреля, начнутся поминальные дни, когда принято посещать кладбища и вспоминать умерших. Многие не знают, что в этот период принято по-особому здороваться.

"Телеграф" расскажет, почему не уместно говорить "Добрий ранок/день" в Радоницу и чем их заменить. Заметим, что поминальные дни начинаются с 19 апреля и продолжаются до конца недели, до 26 апреля.

Именно потому, что в этот период принято вспоминать умерших, посещать кладбища и приводить их в порядок, говорить обычные поздравления не рекомендуется. Ведь какой может быть "Добрый день", когда родные собрались в скорби на кладбище. Поэтому лучше использовать либо слова сострадания, либо христианские приветствия.

Как здороваться в Поминальные дни:

"Слава Ісусу Христу!" (ответ — "Навіки слава"). слова сострадания: "Прийміть мої співчуття", "Дуже шкода" тощо.

Заметим, что в эти дни также не следует веселиться или шутить, особенно на кладбищах, поминальных службах или за столом. Поминальные дни призваны разделить с усопшими Воскресение Иисуса Христа. Они обычно приходятся на девятый день после Пасхи.

