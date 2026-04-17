Название "Авроры" имеет глубокий смысл. Кто его придумал и какое имя носил первый магазин

Формат магазина — Dollar Store, он предусматривает низкие цены на широкий ассортимент

"Аврора" – очень популярная сеть мультимаркетов в Украине. Имя для нее выбрали с помощью Генератора названий.

Как рассказал бренд-директор "Аврора" Владимир Бражник, нейминг очень важен для команды. Первый магазин начал работать у центрального рынка в Полтаве в 2011 году. Сначала магазин назывался "Веселий кошик", но вскоре название изменилось на "Хватай все по 5, 10, 15".

Трудно найти украинца, который не был в "Авроре"

Основатели, вдохновляясь опытом нейминга великих гигантов мирового рынка, стремились выбрать доброе и светлое название. Они хотели, чтобы имя магазинов транслировало, что "завтра будет немного лучше сегодня", в том числе и благодаря их магазинам.

В 2012 году основатели сети воспользовались Генератором названий. Они задали ему определенные параметры на основе видения будущего и идеи о светлом названии.

И он среди нескольких вариантов предложил Аврора. Это название основателям очень понравилось, потому что Аврора — древнеримская богиня утренней звезды. Заря — это сияние, которое словно транслирует, что самая темная ночь перед рассветом. Мы стараемся сделать так, чтобы "Аврора" была рядом не только физически, но и ментально, – рассказал бренд-директор

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает название "АТБ". Это не случайный набор букв.