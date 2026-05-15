Її куштував кожен: як мігрант подарував Україні легендарну локшину "Мівіна"
Майбутній мільярдер навіть взяв кредит, аби запустити виробництво
Поки в соцмережах точаться суперечки щодо того, чи загрожує Україні навала мігрантів із бідних країн, можна згадати про один продукт, знайомий кожному українцю — цей продукт з’явився саме завдяки мігранту.
Йдеться про легендарну "Мівіну" — символ швидкої їжі 90-х. Її почали виробляти у Харкові, а винахідником став в’єтнамець Фам Нят Вионг, який став першим доларовим мільярдером В'єтнама. Детальніше про це написав "Телеграф".
Історія легендарного бренду
Історія бренду почалася у 1995 році в Харкові. Його засновник, в’єтнамець Фам Нят Вионг, приїхав до України на початку 90-х і спершу разом із дружиною відкрив невеликий ресторан в’єтнамської кухні. Бізнес не одразу пішов успішно, тож він ризикнув і взяв кредит під високі відсотки, щоб запустити новий проєкт. Так з’явилася вермішель швидкого приготування від заводу "Техноком", яку достатньо було залити окропом.
Продукт швидко став популярним: дешевий, ситний і дуже простий у приготуванні. Уже за кілька років "Мівіна" стала настільки відомою, що її назва перетворилася на загальну для всієї локшини швидкого приготування в Україні. Назва походить від в’єтнамського "mì Việt Nam", що перекладається як "в’єтнамська локшина".
Після успіху вермішелі бренд почав розширюватися: з’явилися приправи, пюре швидкого приготування та інші продукти. Компанія швидко зростала, а згодом увійшла до міжнародної корпорації Nestlé.
Сам Фам Нят Вионг після продажу бізнесу повернувся до інвестицій і створив Vingroup, яка перетворилася на одну з найбільших компаній В’єтнаму. Сьогодні він є найзаможнішою людиною країни.
Після 2022 року виробництво "Мівіни" в Харкові зупинили через війну, а бренд почали відновлювати на нових потужностях. Nestlé також планує розширення виробництва в Україні, зокрема для ринку ЄС, де продукт залишається популярним під іншими брендами.
