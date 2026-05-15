Її куштував кожен: як мігрант подарував Україні легендарну локшину "Мівіна"

Майбутній мільярдер навіть взяв кредит, аби запустити виробництво

Поки в соцмережах точаться суперечки щодо того, чи загрожує Україні навала мігрантів із бідних країн, можна згадати про один продукт, знайомий кожному українцю — цей продукт з’явився саме завдяки мігранту.

Йдеться про легендарну "Мівіну" — символ швидкої їжі 90-х. Її почали виробляти у Харкові, а винахідником став в’єтнамець Фам Нят Вионг, який став першим доларовим мільярдером В'єтнама. Детальніше про це написав "Телеграф".

Історія легендарного бренду

Історія бренду почалася у 1995 році в Харкові. Його засновник, в’єтнамець Фам Нят Вионг, приїхав до України на початку 90-х і спершу разом із дружиною відкрив невеликий ресторан в’єтнамської кухні. Бізнес не одразу пішов успішно, тож він ризикнув і взяв кредит під високі відсотки, щоб запустити новий проєкт. Так з’явилася вермішель швидкого приготування від заводу "Техноком", яку достатньо було залити окропом.

Харківський завод, де виробляли першу "Мівіну"

Продукт швидко став популярним: дешевий, ситний і дуже простий у приготуванні. Уже за кілька років "Мівіна" стала настільки відомою, що її назва перетворилася на загальну для всієї локшини швидкого приготування в Україні. Назва походить від в’єтнамського "mì Việt Nam", що перекладається як "в’єтнамська локшина".

Після успіху вермішелі бренд почав розширюватися: з’явилися приправи, пюре швидкого приготування та інші продукти. Компанія швидко зростала, а згодом увійшла до міжнародної корпорації Nestlé.

"Мівіна" стала частиною багатомільйонної корпорації Nestlé

Сам Фам Нят Вионг після продажу бізнесу повернувся до інвестицій і створив Vingroup, яка перетворилася на одну з найбільших компаній В’єтнаму. Сьогодні він є найзаможнішою людиною країни.

Після 2022 року виробництво "Мівіни" в Харкові зупинили через війну, а бренд почали відновлювати на нових потужностях. Nestlé також планує розширення виробництва в Україні, зокрема для ринку ЄС, де продукт залишається популярним під іншими брендами.

