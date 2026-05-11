Мигранты "захватят" Украину? Какая сейчас ситуация с иностранцами и кто качает лодку вбросами

Украинцы насторожились из-за новостей об индийцев

В украинском сегменте интернета все активнее муссируется тема трудовых мигрантов, которые "заполоняют" Украину. Градус негатива в сторону иностранных рабочих растет с каждым днем, а управлять им могут наши северные соседи для дестабилизации ситуации в государстве.

"Телеграф" рассказывает о том, что происходит вокруг темы иностранцев в Украине и что может говорить о российском следе.

Трудовые мигранты в Украине — реальность или теория

Тема приезжих рабочих в Украине в последнее время поднимается все чаще, когда речь идет о послевоенном восстановлении страны и дефиците рабочих рук, который, как считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, может достигать 5 млн человек.

В разговоре с "Телеграфом" эксперт высказал мнение, что 450-500 тысяч трудовых мигрантов в год из Ближнего Востока и юго-восточной Азии могут стать реальностью во время послевоенного обновления.

Поднимают вопрос иностранных рабочих уже и в Верховной Раде. Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк в апреле 2026 года заявляла, что дефицит персонала в Украине касается строительной и многих других отраслей экономики. И в связи с этим обсуждение привлечения мигрантов в скором времени выйдет на более высокий государственный уровень.

Ученый Алексей Позняк также считает, что Украина неизбежно столкнется с дефицитом рабочей силы и потребностью в иммиграции.

"Конечно, есть определенные внутренние резервы, ресурсы, которые могут рассматриваться как альтернатива иммиграции. Это повышение эффективности, производительности труда, а также привлечение в экономику части тех людей, которые сейчас являются экономически пассивными. Однако по своим возможным масштабам эти источники решения проблемы не являются достаточными", — считает Позняк.

Но даже на уровне теоретических обсуждений данная тема уже вызывает споры. Например, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что трудовая миграция — это, возможно, не лучший вариант.

"Решить проблему производств за счет мигрантов, на мой взгляд, эффективно не удалось ни одной стране. Почему? Культурные различия", – отметил он.

Подоляк добавил, что миграция – это прежде всего вопрос идентичности, семейных ценностей и понимания своей роли в государстве.

Процесс уже запущен или у страха глаза велики?

За последние несколько месяцев в сети начало появляться все больше видео с участием трудовых мигрантов.

Так, например, в одном из Telegram-пабликов недавно широко распространилось видео с темнокожими работниками "Новой Почты".

Действительно, привлечение мигрантов к работе уже сейчас имеет место. Это официально подтверждают власти. Так, например, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что к асфальтированию дорог в городе привлекут иностранных работников.

"Я вам открою секрет. Предприятие, выигравшее подряды на асфальтирование дорог в городе Черкассы, сейчас по рабочим визам привлекает около 10 иностранных работников. Я думаю, что вы где-то уже через неделю или две увидите иностранных работников в городе Черкассы", — сказал он.

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в комментарии для "Апостроф", что в городе из-за нехватки кадров на стройках работают иностранцы. По его словам, это связано с мобилизацией и выездом людей за границу.

"Есть большая нехватка кадров. Многие люди уехали, многие мобилизованы. Поэтому строительные компании не имеют работников, особенно подсобных", — объяснил городской голова.

Он отметил, что сейчас на стройках работают мигранты из Индии, но мэрия не согласовывает такие решения.

Однако имеет ли такая тенденция масштабный характер уже сейчас — сказать сложно. Наоборот, последние данные показывают, что пока мигранты не спешат в Украину. За 2025 год работодатели в Украине получили всего 7483 разрешения на работу мигрантов, а также продлили 2099 разрешений.

Ответ Государственного центра занятости на запрос «Телеграфа»

Эта цифра значительно больше, чем за 2024 год. Тогда было выдано и продлено 6,1 тысячи разрешений, а в 2025 — 9,6 тысячи. Но о десятках тысяч приезжих говорить не приходится.

Мнения украинцев о мигрантах и волна хейта

Мнения украинцев по поводу трудовых мигрантов, согласно опросу канала "Киев24", на данный момент разделились. Часть респондентов относится к этому скептически, другие считают это естественным процессом. В то же время некоторые убеждены, что иностранцы могут частично помочь преодолеть нехватку рабочей силы и усилить ряды ВСУ.

Однако ситуация в интернете существенно отличается от мнений на улицах. В соцсетях прямо сейчас можно заметить настоящий хейт в отношении иностранных рабочих, который часто перемешивается с паническими заявлениями.

Примеры постов о мигрантах в сети

Часть постов, которые и вовсе могут разжигать ненависть, имеют явные признаки генерации с помощью искусственного интеллекта.

То есть, очевидно, что тема мигрантов в Украине сейчас обсуждаемая, острая и отчасти приправлена манипуляциями в сети.

Откуда растут ноги — кто и зачем раскачивает лодку вбросами об иностранцах

Поэтесса, волонтер и военнослужащая Ярина Чорногуз в своем блоге на "Цензор.НЕТ" высказала мнение, что многие нарративы о приезжих сеет российская пропаганда.

"По очевидным причинам: усилить и так существующие страхи о сокращении нашего народа, вбросить в сознание людей с отсутствующим критическим мышлением еще один месседж о том, что противиться русской оккупации бесполезно, ведь мы погибаем, а вместо нас здесь будут жить демонизированные расизмом представители других наций, хотя это абсурд и ненеправда", — считает она.

Проект "ИПСОлогия" общественной организации Черкасский институт города, проанализировал многие посты в сети пришел к выводу, что многие из них имеют признаки ИПСО, и их цель — деморализация и раскол общества

Примеры ИПСО

В том, что след ИПСО ведет именно в Россию уже сомневаться не приходится. На прямых вбросах россиян подлавливал Центр противодействию дезинформации. Так, например, российская пропаганда в апреле 2026 года распространяла дипфейк на котором якобы глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк заявляет о необходимости "замещения" погибших на войне украинцев мигрантами из Центральной Азии и Африки, а также о намерениях привлекать иностранцев к работе в ТЦК.

Также пророссийские СМИ прибегают к манипуляциям насчет мигрантов перекручивая информацию из украинских законопроектов. Там где идет речь об упрощении процедур и синхронизации украинского законодательства с нормами ЕС, там россияне говорят о "замещении населения Украины".

Анализ украинского политического деятеля Борислава Березы также подтверждает, что ситуация с волной хейта против мигрантов связана с "большим ИПСО, которую запустила Россия".

"Мониторинг социальных сетей действительно доказывает, что против нас мощная российская информационная кампания. При этом меткая. Иформация о том, что в Украину завозятся сотни тысяч мигрантов активно продвигается через ботофермы, имеющие отношение к Вьетнаму, к азиатским странам, как это ни странно, и к России", — заявил Береза.

