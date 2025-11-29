Эти советы помогут пережить любые блэкауты: как сделать так, чтобы интернет работал при отключении света

Простые шаги помогут оставаться на связи долгое время

Отключение стали частью каждодневной рутины украинцев. А вопрос, как при этом работать и оставаться постоянно на связи, все еще остается актуальным.

"Телеграф" со ссылкой на Vikna расскажет, как подключиться к Wi-Fi даже тогда, когда в доме нет электроэнергии. В этом случае можно обойтись без дорогих устройств.

Технология GPON

С помощью технологии Gigabit Passive Optical Network можно использовать домашний интернет. Надо только подключить свой роутер и оптический терминал к повербанку. Так, ваша сеть может работать без электроэнергии до 12 часов.

Все благодаря тому, что провайдеры поддерживают питание систем генераторами. Потому доступ к Wi-Fi будет даже тогда, когда в вашем доме выключили свет. Останется только правильно подключиться.

Как пользоваться интернетом без света

Сначала убедись, что в квартиру заведено оптоволокно и есть оптический терминал. Обычно все это каждый абонент получает от провайдера при подведении Интернета.

Чтобы подключиться к сети, подключи свой оптический терминал и роутер с дополнительным блоком питания. Это может быть повербанк или небольшой генератор.

Полученное устройство можно использовать в трех сценариях:

чтобы пользоваться только домашним Интернетом;

одновременно использовать Wi-Fi и заряжать ноутбук;

одновременно использовать Wi-Fi и заряжать стационарный компьютер.

Провайдеры отмечают, что при первом сценарии желательно не превышать время в шесть часов пользования, при втором – четыре часа и при третьем – два часа.

Поэтому от того, какой сценарий вы выберете, будет зависеть время пользования, ведь чем больше устройств, тем в большей мощности они нуждаются. Также для каждого сценария инструкция по использованию немного отличается.

Надо только Wi-Fi

Чтобы начать использовать свой роутер без света, подключите повербанк к оптическому терминалу и Wi-Fi-роутеру.

Для этого понадобится:

два USB-провода DC размером 5,5 мм х 2,1 мм;

два повербанка: один для роутера, другой для оптического терминала. Если у вас есть провода с повышением напряжения, то все будет работать и с одним повербанком.

Сколько времени вы получите?

От мощности портативной батареи зависит сколько времени вы сможете использовать WiFi. К примеру, если соединить кабель USB DC 5,5 мм х 2,1 мм 5V 90 см с устройством бесперебойного питания на 5200 mAh, то будет работать система от двух до четырех часов.

Чтобы время работы было больше, до шести часов, можно использовать аналогичный комплект с более мощным повербанком от 20 000 mAh или взять устройство бесперебойного питания (UPS) на 400 ВА.

Все остальные сценарии отличаются только мощностями устройств бесперебойного питания, ведь дополнительная подзарядка девайсов требует больше энергии.

Требуется Wi-Fi и питание для ноутбука

Чтобы одновременно заряжать устройство и использовать сеть от двух до четырех часов, можно использовать питание на 800 ВА. Для шестичасовой работы вам понадобится UPS от 850 ВА. Устройство таких мощностей имеет три и более розетки, к которым можно подключить все аксессуары.

Требуется интернет для работы на стационарном компьютере

Для работы около двух часов при таком сценарии можно использовать устройство бесперебойного питания на 1500 ВА.

Если хотите, чтобы все работало около четырех часов, то нужно покупать бесперебойник с большей мощностью от 3000 ВА.

Цена подключения к домашнему Wi-Fi, когда нет света, зависит только от того, какой мощности устройство бесперебойного питания вы приобретете.

