Батарейки, лампочки и скотч: почему эти вещи есть в каждом доме

Они могут лежать годами, но в один момент точно пригодятся

Многие регулярно покупают вещи, которые не нужны им прямо сейчас, но могут понадобиться в будущем. Такие покупки называют "на всякий случай", и чаще всего это простые бытовые мелочи.

Среди самых распространенных — батарейки, лампочки, удлинители, переходники, лента и скотч. В повседневной жизни они используются редко, но в нужный момент их отсутствие может создать неудобства, поэтому люди заранее формируют небольшой запас. Почему так происходит, сообщил "Телеграф".

Такое поведение можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это стремление быть готовым к непредсказуемым ситуациям – например, когда внезапно садятся батарейки или перегорает лампочка. Во-вторых, это ощущение экономии: кажется выгоднее купить заранее, чем потом срочно искать и переплачивать.

Также играет роль предыдущий опыт. После ситуаций, когда нужной вещи не было под рукой, люди начинают хранить такие мелочи дома "про запас".

Фото: сгенерированное ИИ

Со временем это превращается в привычку: в шкафах и ящиках накапливаются батарейки, лампочки и другие бытовые вещи, которые долго не используются, но воспринимаются как полезный резерв.

