Батарейки, лампочки и скотч: почему эти вещи есть в каждом доме

Марина Бондаренко
Мы не всегда можем пройти мимо мелочей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Они могут лежать годами, но в один момент точно пригодятся

Многие регулярно покупают вещи, которые не нужны им прямо сейчас, но могут понадобиться в будущем. Такие покупки называют "на всякий случай", и чаще всего это простые бытовые мелочи.

Среди самых распространенных — батарейки, лампочки, удлинители, переходники, лента и скотч. В повседневной жизни они используются редко, но в нужный момент их отсутствие может создать неудобства, поэтому люди заранее формируют небольшой запас. Почему так происходит, сообщил "Телеграф".

Такое поведение можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это стремление быть готовым к непредсказуемым ситуациям – например, когда внезапно садятся батарейки или перегорает лампочка. Во-вторых, это ощущение экономии: кажется выгоднее купить заранее, чем потом срочно искать и переплачивать.

Также играет роль предыдущий опыт. После ситуаций, когда нужной вещи не было под рукой, люди начинают хранить такие мелочи дома "про запас".

Что часто покупают про запас
Что покупают "на всякий случай" — батарейки, лампочки, удлинители, переходники, лента и скотч.

Со временем это превращается в привычку: в шкафах и ящиках накапливаются батарейки, лампочки и другие бытовые вещи, которые долго не используются, но воспринимаются как полезный резерв.

