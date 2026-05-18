Батарейки, лампочки і скотч: чому ці речі є в кожному домі

Марина Бондаренко
Ми не завжди можемо пройти повз дрібниці
Ми не завжди можемо пройти повз дрібниці.

Багато людей регулярно купують речі, які не потрібні їм прямо зараз, але можуть знадобитися в майбутньому. Такі покупки називають "про всяк випадок", і найчастіше це прості побутові дрібниці.

Серед найпоширеніших — батарейки, лампочки, подовжувачі, перехідники, ізострічка та скотч. У повсякденному житті вони використовуються нечасто, але в потрібний момент їх відсутність може створити незручності, тому люди заздалегідь формують невеликий запас. Чому так відбувається, повідомив "Телеграф".

Таку поведінку можна пояснити кількома факторами. По-перше, це прагнення бути готовим до непередбачуваних ситуацій — наприклад, коли раптово сідають батарейки або перегоряє лампочка. По-друге, це відчуття економії: здається вигіднішим купити заздалегідь, ніж потім терміново шукати й переплачувати.

Також відіграє роль попередній досвід. Після ситуацій, коли потрібної речі не було під рукою, люди починають зберігати такі дрібниці вдома "про запас".

Що часто купують про запас
З часом це перетворюється на звичку: у шафах і ящиках накопичуються батарейки, лампочки та інші побутові речі, які довго не використовуються, але сприймаються як корисний резерв.

