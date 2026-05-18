Батарейки, лампочки і скотч: чому ці речі є в кожному домі

Вони можуть лежати роками, але в один момент точно знадобляться

Багато людей регулярно купують речі, які не потрібні їм прямо зараз, але можуть знадобитися в майбутньому. Такі покупки називають "про всяк випадок", і найчастіше це прості побутові дрібниці.

Серед найпоширеніших — батарейки, лампочки, подовжувачі, перехідники, ізострічка та скотч. У повсякденному житті вони використовуються нечасто, але в потрібний момент їх відсутність може створити незручності, тому люди заздалегідь формують невеликий запас. Чому так відбувається, повідомив "Телеграф".

Таку поведінку можна пояснити кількома факторами. По-перше, це прагнення бути готовим до непередбачуваних ситуацій — наприклад, коли раптово сідають батарейки або перегоряє лампочка. По-друге, це відчуття економії: здається вигіднішим купити заздалегідь, ніж потім терміново шукати й переплачувати.

Також відіграє роль попередній досвід. Після ситуацій, коли потрібної речі не було під рукою, люди починають зберігати такі дрібниці вдома "про запас".

Що купують "про всяк випадок" - батарейки, лампочки, подовжувачі, перехідники, ізострічка та скотч. Фото: згенероване ШІ

З часом це перетворюється на звичку: у шафах і ящиках накопичуються батарейки, лампочки та інші побутові речі, які довго не використовуються, але сприймаються як корисний резерв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому лампа світиться після вимкнення.