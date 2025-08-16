О ней мечтали в каждом доме. Уникальную военную лампу из СССР продают в Украине

Этой лампе почти 50 лет

В советское время существовало немало интересных и уникальных вещей, которые сейчас продают за немалые деньги. Например, за раритетную настольную лампу предлагают 700 грн.

Соответствующее объявление опубликовали на портале по продаже подержанных вещей. Отмечается, что лампе более 45 лет.

На фото изображена стальная настольная лампа, ножка которой изготовлена из снаряда. Так утверждает продавец. Торшер лампы достаточно сильно напоминает известные настольные лампы "Грибок", также металлические, которые изготовляли еще в 1950-х годах.

Продавец уверяет, что лампа работает и в достаточно хорошем состоянии. На фото не видно ни сильных вмятин или царапин. Однако точно неизвестно: эту лампу сделали вручную на заказ или изготовили на заводе. Ведь в сети нет подтверждения серийного производства подобных товаров.

Внешне лампа напоминает популярную советскую модель "Грибок", которую начали производить с 1950-х годов. Известно, что одним из первых заводов-производителей был МЭП Ереванский завод.

