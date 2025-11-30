Причина вас удивит. Почему в морозилке нет лампочки, как в холодильнике

Свет в морозильной камере вообще не нужен

Освещение в морозильной камере холодильника есть очень редко. Модели, которые могут похвастаться такой опцией, считаются "продвинутыми" и стоят дороже.

У большинства морозильников света нет, поскольку производителям невыгодно устанавливать туда лампочки. Это объяснил профессор экономики Корнеллского университета Роберт Х. Франс, пишет ресурс House Digest.

Что нужно знать

Свет в морозильных камерах устанавливают в более дорогих моделях

Производители экономят на лампочках из-за нечастого использования морозилки

Продукты блокируют свет, делая лампу малоэффективной

Поскольку морозилки открываются меньше по сравнению с холодильниками, стоимость добавления света в морозильную камеру нивелирует ее преимущества, поэтому производители отказываются от этого, чтобы снизить себестоимость. Отсутствие света в моделях низкого класса обеспечивает возможность продать определенным клиентам гораздо более дорогую модель, если она имеет освещение морозильной камеры. Впрочем, большинство клиентов ожидают, что их холодильник будет ярко освещен, но будут менее требовательными к морозильной камере, потому что вообще не замечают, есть ли там свет.

Кроме того, люди открывают морозильную камеру не так широко, как дверь холодильника, поэтому не так много пространства нужно освещать для просмотра. Наконец, как правило, морозильные камеры упакованы более плотно, поэтому лампочка вообще не будет иметь большого значения, поскольку она не сможет осветить большую часть морозильной камеры, когда ее заблокируют продукты.

