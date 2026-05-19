Дело не только в ударах по ТЭЦ: почему левый берег Киева оказался самым уязвимым к блэкаутам

В морозы особенно пострадали от коммунального коллапса три района столицы

Левобережье Киева остается наиболее уязвимым к перебоям с теплом и водой, поскольку там хуже развита система малых котельных. Прошлой зимой серьезные проблемы возникли не только из-за повреждений ТЭЦ, но и из-за отсутствия автономного питания у объектов водоснабжения.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, правый берег столицы значительно лучше обеспечен малыми котельными. Поэтому приоритетом является непрерывное водоснабжение и теплоснабжение левого берега — прежде всего тех районов, где проживает наибольшее количество киевлян: Троещины, Дарницы, Деснянского района.

"Напомню: проблемы минувшей зимы возникли не только из-за повреждений Дарницкой ТЭЦ или ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — а из-за отсутствия автономных источников питания на Киевводоканале", – пояснил Рябцев.

Именно это, по мнению эксперта, и привело к выходу из строя систем водоснабжения систем на Троещине, а также в Дарницком и Деснянском районах. Если бы автономное питание было — последствия были бы меньше.

Напомним, Киев может получить защиту от энергетического коллапса — но не раньше, чем через три года. Пока столица остается критически зависимой от двух крупных ТЭЦ, эксперты предлагают создать сеть из сотен малых децентрализованных источников тепла и электричества.