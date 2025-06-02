Двойники атакуют: Байден, Зеленский, Путин – кто из них настоящий?

Реально ли заменить лидера двойником в XXI веке

Президент США Дональд Трамп распространил очередную теорию заговора. В этот раз она касается его предшественника, Джо Байдена. Глава Америки репост в соцсети сообщение, что Байдена якобы убили в 2020 и США все это время правил или клон, или робот.

"Телеграф" пообщался с экспертом и собрал самые популярные теории заговора о замене известных людей двойниками. Их функции в обществе преувеличены, считает политолог Александр Кочетков.

В комментарии "Телеграфу" он отмечает — на подобный троллинг от Трампа обращать внимание не следует. "Это помогает Трампу прятать настоящие свои намерения. И вот высказывания относительно двойников находятся в том же русле его эпатажных высказываний, которые отвлекают от реальных проблем", — акцентирует эксперт. Более того, они направлены против Байдена, потому что Трамп, по неизвестным причинам, ненавидит его. Теорию о двойниках подпитывает то, что Байден в конце президентского срока чувствовал себя плохо и старался не часто появляться на публике.

Байден в 2019 году

Байден в 2022 году – годы берут свое

Двойники вместо лидеров: идея не нова, но до сих пор работает

Теории относительно двойников Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и других диктаторов живут и поныне. Одна в современном мире использовать внешнее сходство не так-то просто. Александр Кочетков рассказал, что идея использования двойников вместо лидеров не нова – она даже неоднократно описана в художественной литературе. Однако эти двойники решений не принимают и долго на публике не находятся. В частности, их любят диктаторы, такие как российский президент Владимир Путин.

"Могут там издалека, где-то выступить на трибуне, если есть угроза покушения — то может быть двойник. Обычно он ничего не говорит, делает похожие движения, помахал, поздоровался как-то и все. То есть эти двойники, которые реально в реальности бывают, их функции очень ограничены. Они могут контактировать с населением, там, где его идентифицировать не могут", — рассказывает политолог. Продолжительность появления или общения ограничивают не просто так. "Современные методы позволяют проанализировать абсолютно точно всю психомоторику, которую невозможно подделать. То есть все движения там незаметны обычному глазу, но техника все это вычисляет. Современная техника анализирует даже моргание глазами", — отмечает Кочетков. Поэтому долгое время человек дублировать другого не может, ведь даже человеческий глаз способен увидеть подмену, когда узнает или нет знакомые движения и походку. Сейчас выдать кого-то за другого можно только с помощью технологий искусственного интеллекта.

Двойники Путина

Политолог рассказывает: "у него есть по разным оценкам минимум три двойника, и вот когда ему там нужно ехать куда-то вблизи фронта, чтобы продемонстрировать, что он ничего не боится, то здесь едет двойник". Об этом говорили и в ГУР. Кирилл Буданов подчеркивал: смотреть нужно на уши и расстояние между глазами. Они у двойников отличаются от подлинника.

Уши Путина и его двойников

Двойник Зеленского

С началом полномасштабного вторжения в сети бушует теория о замене президента Украины двойником. Сначала теорию подпитало сходство Зеленского с телохранителем на отдаленных видеокадрах, однако позже этот миф развенчали.

Кадр, повлекший дискуссию о двойнике Зеленском

Мужчины похожи прическами и бородами

Сейчас же основной теорией является то, что смена имиджа президента (волосы на лице, дополнительные килограммы и более крепкое телосложение) связаны с тем, что не только двойник должен был походить на Зеленского, но и президент на него. В сети анализировали ширину грудной клетки и плеч президента, а также длину мизинца. За 2022 год он вроде бы "расширился" в плечах более чем на 10 см, а мизинец на разных фото есть разной длины по сравнению с безымянным пальцем.

Теория заговора о двойнике Зеленского

Разницу в длине пальцев заметили на этих фото

Двойник Ющенко

Еще одна теория заговора по поводу украинского президента касается бывшего лидера Виктора Ющенко и связана с его отравлением. Якобы после него у Ющенко изменилась форма носа, черепа и ушей.

Виктор Ющенко до и после отравления

Вдобавок к этому анализируют его отношения с женой, которые якобы ухудшились после отравления. Не так давно появлялись данные, что они с женой живут отдельно, однако они все еще в браке уже более четверти века.

Виктор Ющенко и жена

Иногда двойники политиков становятся темой для обсуждения в соцсетях вне теорий заговора. Ведь увидеть в метро пассажира, похожего на одного из самых богатых людей Украины, – своего рода небольшая сенсация.

У мужчины в метро заметили сходство с Петром Порошенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что использование двойника приписывали даже супруге президента США Мелании Трамп. Вроде бы не она была на голосовании.