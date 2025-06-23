Хочешь iPhone – иди на работу: школьники смогут подрабатывать в МакДональдс

Сколько несовершеннолетний заработает за лето в МакДональдс? Посчитали, сколько нужно работать, чтобы купить iPhone или Xbox.

С 23 июня в МакДональдсе Украины будут нанимать несовершеннолетних. Трудоустроиться туда могут люди от 16 лет.

В компании рассказали, что это хороший способ подработки во время каникул или даже в течение года благодаря удобному графику. Работа будет адаптирована. Несовершеннолетние смогут работать только в промежуток с 7 до 21 часов. Также есть ограничения по продолжительности работы:

учащиеся в течение учебного года — не более 18 часов в неделю

другие несовершеннолетние – не более 36 часов в неделю.

Благодаря калькулятору будущей зарплаты на сайте можно посчитать приблизительную сумму, которую могут заработать украинские школьники при такой работе за месяц. Телеграф учел количество рабочих часов в неделю и работу исключительно днем. Отметим, что, в зависимости от города, возможная зарплата отличается. Так, при одинаковых условиях работы, в Киеве можно заработать на 1,5 тысячи гривен больше — 16717 грн против 15212 грн во Львове.

Приблизительная зарплата при 36 часах работы в неделю в Киеве

Приблизительная зарплата при 36 часах работы в неделю во Львове

Заработки во время каникул часто дают молодежи возможность приобрести желаемые товары или гаджеты, накопить деньги на отдых и т.д. Для того чтобы купить последний iPhone 16 (из 128GB) нужно работать не один месяц. На одном из популярных маркетплейсов его цена — 37 999 грн, поэтому потребуется минимум три месяца работы.

Игровая консоль Microsoft Xbox Series S обойдется примерно в 20 тысяч гривен, поэтому работать для ее покупки нужно по меньшей мере 2 месяца. Значительно меньше затрат требуют другие покупки, которые могут заинтересовать молодежь. 9,99 евро/месяц (482,5 грн в месяц), трендовые кроссовки NIKE V2K Run — около 7 тысяч гривен.

Если же несовершеннолетний хочет вложиться в будущее, то, например, курс "Программирование на С++" стоит 13 900 грн, курс разработки на Python — 18 000 грн. Что касается обучения в вузах, то в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко самый дешевый бакалавриат стоит 43,8 тыс. грн в год, а несовершеннолетний может заработать такую сумму при работе в течение 2 месяцев по 36 часов, а дальше — по 18 за не менее чем четыре месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит поступать на "престижные" специальности. Сейчас государство даже повлияло на стоимость контракта на профессию, которая не востребована в Украине.