Осторожно, зола! 16 растений, которые могут погибнуть от удобрения пеплом

Такая подкормка очень популярна у дачников, но может спровоцировать хлороз и болезни у ряда культур

Часто весной в домашних хозяйствах имеется избыток золы. Этот материал остается после топки каминов и твердотопливных котлов, и многие спешат щедрой рукой рассыпать это добро по поверхности грядок, рассчитывая на богатый урожай. Увы, все не так просто.

Проблема в том, что избыток золы защелачивает почву, а резкое изменение рН большинству растений не нравится . Это как сладкоежку кормить горьким и пересоленным. Также эта ситуация чревата переизбытком кальция. В результате некоторые культуры могут пострадать от хлороза, недостатка питания, а некоторые даже погибают.

Перечислим 16 растений, для которых зола может стать причиной гибели.

Голубика. Черника. Клюква. Азалия. Рододендроны. Редис. Щавель. Магнолии. Вереск. Арбузы. Гортензия. Камелия. Брусника. Шпинат. Папоротник. Ландыш.

Какие растения запрещено подкармливать золой.

Остается добавить, что есть растения, которых зола пусть не убьет, но может нанести серьезный вред. Например, всеми любимый картофель способен заболеть от парши и не даст полноценный результат, если вы будете усердствовать с золой. Не нравятся такие подкормки и бобовым: фасоль, горох, бобы не получат необходимый магний из-за перекоса в минеральном питании.

