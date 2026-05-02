Осторожно, зола! 16 растений, которые могут погибнуть от удобрения пеплом
Такая подкормка очень популярна у дачников, но может спровоцировать хлороз и болезни у ряда культур
Часто весной в домашних хозяйствах имеется избыток золы. Этот материал остается после топки каминов и твердотопливных котлов, и многие спешат щедрой рукой рассыпать это добро по поверхности грядок, рассчитывая на богатый урожай. Увы, все не так просто.
Проблема в том, что избыток золы защелачивает почву, а резкое изменение рН большинству растений не нравится. Это как сладкоежку кормить горьким и пересоленным. Также эта ситуация чревата переизбытком кальция. В результате некоторые культуры могут пострадать от хлороза, недостатка питания, а некоторые даже погибают.
Перечислим 16 растений, для которых зола может стать причиной гибели.
- Голубика.
- Черника.
- Клюква.
- Азалия.
- Рододендроны.
- Редис.
- Щавель.
- Магнолии.
- Вереск.
- Арбузы.
- Гортензия.
- Камелия.
- Брусника.
- Шпинат.
- Папоротник.
- Ландыш.
Остается добавить, что есть растения, которых зола пусть не убьет, но может нанести серьезный вред. Например, всеми любимый картофель способен заболеть от парши и не даст полноценный результат, если вы будете усердствовать с золой. Не нравятся такие подкормки и бобовым: фасоль, горох, бобы не получат необходимый магний из-за перекоса в минеральном питании.
