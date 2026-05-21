Из-за России? Слона в Киевском зоопарке застали за странным занятием, что не так с Хорасом (видео)

Гигант уже давно страдает от неврологической проблемы

Слон в киевском зоопарке удивил посетителей странными движениями. Как оказалось, животное проявляет симптомы, которые могут быть вызваны стрессом из-за России.

Соответствующий видеоролик опубликовал пользователь Threads. На нем видно как слон делает бесцельные повторяющиеся движения, стоя на одном месте.

"Знатоки, подскажите, окей ли это. Сегодня в зоопарке в Киеве слон совершал такие движения около 15 мин без перестанки. Читала, что это травма после дрессировки в цирке. Правда?", — задается вопросом автор поста.

В ответ на это пользователи рассказали историю слона и о его проблемах. Так, например, пользовательница под ником haikatva заявил, что животное раньше жило в одном из зоопарков России и там якобы заработало болезнь под названием стереотипия.

"Когда его только привезли в Киев, это проявлялось очень сильно, зоологи с ним работают и за это время его состояние значительно улучшилось. Раньше он так мог целый день делать, просто травму получил еще детенышем и поэтому психика так сработала. Мы эту историю впервые услышали еще 8 лет назад, тогда заметила его состояние и спросила сотрудников", — поделилась комментатор.

Справка: стереотипия устойчивое бесцельное повторение движений, слов или фраз (ритуалы), иногда во время стресса. Является не самостоятельной болезнью, а симптомом одного из возможных нарушений работы нервной системы. В частности, может быть вызвана стрессом или, например, быть последствием инсульта.

Что известно о слоне

Слон Хорас. Фото - Википедия

Вероятно, на кадрах запечатлен слон по кличке Хорас, который родился в зоопарке Германии, а после несколько лет жил в РФ. В 2012 году его привезли в Киев из Ростовского зоопарка (Россия). Однако со временем в сети начала появляться информация о странном поведении слона. В зоопарке пояснили, что у Хораса проявляется стереотипия, однако тут же пояснили, что это "не является страшной проблемой". В 2022 году появилась информация, что состояние слона ухудшалось после обстрелов российских обстрелов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец поймал сверхредкого "зверя" на рыбалке.