Человек, который несет с собой Украину: Усик удивил новым образом перед боем

Боксер пришел на пресс-конференцию в белом открытом костюме

В четверг, 21 мая, стартовала медиа-неделя шоу бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Украинский боксер и нидерландский кикбоксер встретились лицом к лицу в Большом Египетском музее в Гизе (Египет).

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Александр и Рико встретились на пресс-конференции

"Кот" пришел на мероприятие в уникальном костюме

Украинец пришел на мероприятие в белом костюме, который обшит золотым орнаментом. Данный наряд подготовила для Усика дизайнер Эльвира Гасанова и ее бренд DAMIRLI. В DAMIRLI отметили, что данный костюм символизирует образ "человека, который несет с собой Украину".

Белый цвет является символом чистоты намерений, света и внутренней силы. Он олицетворяет не агрессию, а уверенность человека, знающего, кто он и за что стоит. Золотой орнамент переосмысливает украинскую сакральную эстетику и традиционную вышивку как язык символов. В центре композиции — трезубец, не только государственный знак, но символ воли, несокрушимости и исторической преемственности поколений. DAMIRLI

Дуэль взглядов Усика и Верховена

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.