Амброзия оккупировала один из районов Киева: чем опасно растение (фото)

Во дворах поросло поле опасных сорняков

Жители Киева обращают внимание на проблему, возникшую на участке между домами на Оболонской площади. По словам киевлян, на этом участке завезли землю, вместе с которой туда попала амброзия.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Жизнь Оболонь". У многоэтажек поросло целое поле сорняков.

Оболонцы поделились фотографиями и видео. На кадрах видно, что вдоль площади все покрыто растениями-аллергенами.

Амброзия застелила все возле домов

Киевляне опасаются, что будет, когда амброзия зацветет. Коммунальщики обещали покосить сорняки, но люди уверены, что это лишь временное решение проблемы.

Скоро растение начнет цвести

"Вроде бы есть государственные программы борьбы с этими растениями. Очень просим отреагировать соответствующие службы и вытравить амброзию", — призывает общественность.

Отметим, что амброзия – это многолетнее растение, пыльца которого является сильным аллергеном, что может вызвать тяжелые аллергические реакции, такие как ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма, дерматит и другие. Особенно опасна аллергия на амброзию для детей, поскольку она может привести даже к смерти.

Растение цветет с конца июля и до середины осени. Амброзия разрастается очень быстро, кроме этого она высушивает и снижает плодородие почвы. При этом она глушит другие растения.

Пыльца амброзии раздражает слизистую оболочку и затрудняет дыхание

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве варварски обрезали липы, а рядом заросли и мусорник. Местные возмущаются, что после этого все лето улицу будут украшать "торчаки".