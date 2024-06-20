Амброзия оккупировала один из районов Киева: чем опасно растение (фото)
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Во дворах поросло поле опасных сорняков
Жители Киева обращают внимание на проблему, возникшую на участке между домами на Оболонской площади. По словам киевлян, на этом участке завезли землю, вместе с которой туда попала амброзия.
Об этом сообщает местный телеграм-канал "Жизнь Оболонь". У многоэтажек поросло целое поле сорняков.
Оболонцы поделились фотографиями и видео. На кадрах видно, что вдоль площади все покрыто растениями-аллергенами.
Киевляне опасаются, что будет, когда амброзия зацветет. Коммунальщики обещали покосить сорняки, но люди уверены, что это лишь временное решение проблемы.
"Вроде бы есть государственные программы борьбы с этими растениями. Очень просим отреагировать соответствующие службы и вытравить амброзию", — призывает общественность.
Отметим, что амброзия – это многолетнее растение, пыльца которого является сильным аллергеном, что может вызвать тяжелые аллергические реакции, такие как ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма, дерматит и другие. Особенно опасна аллергия на амброзию для детей, поскольку она может привести даже к смерти.
Растение цветет с конца июля и до середины осени. Амброзия разрастается очень быстро, кроме этого она высушивает и снижает плодородие почвы. При этом она глушит другие растения.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве варварски обрезали липы, а рядом заросли и мусорник. Местные возмущаются, что после этого все лето улицу будут украшать "торчаки".